Takto si to určite nepredstavovali: Auto sa im ukradnúť nepodarilo, zato však skončili v rukách polície!

Chceli ukradnúť auto, napokon sa vlámali až do trinástich. Ani jedno sa im však nepodarilo naštartovať. Neúspešným lupičom klepla po prstoch polícia.

Dvojica mužov vo veku 18 a 22 rokov zo Štefanova sa bola v Senici zabávať. V nedeľu nadránom sa dohodli, že ukradnú auto, ktorým sa presunú do Štefanova a potom vozidlo predajú.

Od piatej do pol deviatej dopoludnia sa na uliciach Hviezdoslavova, Továrenská a Dlhá dostali až do 13 zaparkovaných áut. Niektoré neboli uzamknuté, do iných sa vlámali tak, že rozbili sklá. Po vniknutí do áut odstránili plastový kryt na spínacej skrinke a káblami sa ich pokúsili naštartovať. Niektoré sa pokúsili roztlačiť, ale neúspešne. „Vyčíňanie mladíkov nahlásili na políciu občania a vďaka spolupráci s nimi ich policajná hliadka mohla zadržať a zabrániť tak poškodzovaniu ďalších áut,“ hovorí trnavská krajská policajná hovorkyňa Martina Kredatusová.

Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície v Senici obvinil oboch mužov zo zločinu krádeže v štádiu pokusu a spracoval podnet na ich väzobné stíhanie. V prípade uznania viny im hrozí väzenie na tri až desať rokov.