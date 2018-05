Tajomstvo kauzy nedovoleného ozbrojovania z Prešova odhalené: Budete v šoku, čo sa dá dnes kúpiť na čiernom trhu

Štyria obžalovaní sa v stredu postavili pred prešovský súd za zločin nedovoleného ozbrojovania. Ide o kauzu s takmer 9-tisíc nábojmi Luger 9 milimetrov, ktoré zadržali policajti pri razii na výpadovke smerom na Poprad. Viezol ich v starej fabii Čech, kupoval ich od Prešovčana, sprevádzali ho na mercedese Nemec a Holanďan.



Hlavným aktérom celého nedovoleného obchodu má byť podľa obžaloby Prešovčan Dávid Mathia (25). Prokuratúra tvrdí, že si doteraz nezisteným spôsobom zadovážil náboje, ktoré predal Čechovi Františkovi Kludskému (34). Ten si po tovar prišiel k nemu do jeho rodinného domu. Takmer 9-tisíc nábojov naložil do fabie, zaplatil 600 eur a mieril s nimi do Čiech. Cestou do Prešova ho sprevádzali Nemec Silvan Robil Gil Reuter (26) a Holanďan Johanes Catharinus Peeters (53), s ktorými sa pozná dva roky. Tí však tvrdia, že si šli s ním na východ Slovenska iba urobiť výlet v čase voľna a o nelegálnom obchode ich známeho vôbec netušili. Cestovali zvlášť autami preto, lebo František fajčí a oni si chceli vychutnať spoločný výlet. “Sledovali sme okolitú krajinu,”tvrdili.



František sa pred súdom priznal ku všetkým skutkom, ktoré sú mu kladené za vinu. Vyhlásil, že je vinný. Vypovedal, že sa s obžalovaným Dávidom Mathiom spoznal cez internet, lebo ten ponúkal na predaj flobertové zbrane. “Opýtal sa, či nemám záujem aj o náboje,” dodal. Vopred sa na ich kúpe dohodli, kvôli tomu vlani v septembri pricestoval do Prešova. “Šiel som k nemu domov, nacúval som k rozostavanej budove za jeho domom. Dal mi náboje uložené v plastových krabiciach so žltým vekom, naložil som ich do kufra môjho auta a zaplatil som mu,” uviedol. Následne sa zastavil na benzínke, kde ho čakali jeho známi cudzinci a vybrali sa smerom späť do Brna. No pred výpadovkou na Prešov ich všetkých zastavili a zadržali kriminalisti z finančnej správy, prehľadali im autá. Ti totiž mali info práve od Dávida Mathiu, bonzol ich, že prevážajú cigarety, drogy, zbrane. Takúto informáciu mal mať od samotného Františka. A prečo volal colníkom? “Bol som v tom čase spolupracovníkom colnej správy, podrobnosti nemôžem hovoriť, nie som zbavený mlčanlivosti,” vysvetľoval Mathia počas svojho výsluchu pred samosudcom. Vinu odmietol, vyhlásil, že je nevinný a predaj nábojov poprel. Ako dôvod, prečo bol u neho v inkriminovaný deň František uviedol, že si chcel od neho kúpiť historickú zbraň za 3-tisíc eur, obchod sa vraj neuskutočnil. No nikto z procesných strán, ani prokurátorka a ani sudca sa ho neopýtali, prečo František zbraň ponúkanú na predaj nepriniesol. Mathia je obžalovaný aj z toho, že u neho našli pri domovej prehliadke dlhú brokovnicu a ďalšie náboje. “Je to historická zbraň skupiny D, ku ktorej nie je potrebný zbrojný preukaz. Mám takých trinásť,” hájil sa pred sudcom.

Zvláštne spôsoby colníčky



Prípad odhalili kriminalisti z finančnej správy, ktorí dostali echo na zakázaný kontraband. Ako vysvitlo, informácia prišla od D. Mathiu. “Pracoval som pre finančnú správu, pani Marcinčinová bola moja nadriadená,” vyhlásil pred súdom Mathia. V deň, keď na výpadovke na Poprad na Levočskej v Prešove fabiu a mercedes s cudzincami zastavili a našli náboje, colníčka Marcinčinová volala Mathiovi, či je pravda, že náboje kúpili od neho.

V úradnom zázname, ktorý sudca na pojednávaní prečítal, zasahujúci kriminalisti finančnej správy uviedli, že pri zastavovaní podozrivých áut sa pri brzdení na fabii náhodne otvoril kufor a kriminalisti zbadali v plastových nádobách uložené náboje. Po určitých úkonoch krátko po zastavení obžalovaných a prehliadkach vozidiel prípad prevzali policajti. Mathiov obhajca Peter Čurilla namietal po prečítaní obžaloby zákonnosť úkonov: “Prípravné konanie bolo vedené v rozpore so zákonom, neboli dodržané základné ustanovenia trestného poriadku, bolo porušené právo na obhajobu.”Zaujímavosťou je, že vec neskončila v rukách Národnej kriminálnej agentúry. “Prípadom sa zaoberá odbor kriminálnej polície,” uviedol prešovský policajný hovorca Daniel Džobanik.

Žiadne neviniatka

Všetci štyria aktéri prípadu boli niekoľko mesiacov vo väzbe. Dávida Mathiu pred vyše mesiacom pustil súd na kauciu na slobodu. V minulosti bol tiež obžalovaný z nedovoleného ozbrojovania, pre jeho nepríčetnosť v čase spáchania skutku bol oslobodený. Obvinený bol aj z iných skutkov, v súčasnosti sú proti nemu na prešovskom súde vedené ďalšie trestné veci. Aj Holanďan aj Nemec mali podľa oficiálnych záznamov opletačky so zákonom v minulosti, na rováši majú vydieranie, drogy a jeden z nich iba nedávno vyšiel z basy.

Ohrozená bezpečnosť štátu?

Podľa bezpečnostných analytikov má táto kauza vážny rozmer a upozorňujú na bezpečnostnú hrozbu štátu. “Takéto množstvo nábojov už nie je sranda a zrejme pochádzajú z čierneho trhu. Ten, kto sa k nim dostal, musí mať nejaké kanály. Je na vyšetrovateľoch, aby zistili pôvod nábojov,”uviedol Milan Žitný. Podľa Jaroslava Naďa sú náboje strelivom a kupovať ich môže iba oprávnená osoba na zbrojný preukaz pre osobnú potrebu alebo na základe licencie pre obchodovanie so strelivom. Inak ide o ilegálne konanie: “Toľko kusov je obrovské množstvo, o ktoré by mohli mať záujem ako kriminálne skupiny, tak teroristi a aj rôzne extrémistické či iné polovojenské skupiny.”Zdôraznil, že išlo o mimoriadnu bezpečnostnú situáciu.