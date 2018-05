TRAGÉDIA poslankyne Janky († 35)! Tento muž má PYKAŤ za jej SMRŤ, policajtom však uniká

Zbytočná smrť mladej ženy! Janka Kršáková, bývalá poslankyňa Rimavských Zalužian (okr. R. Sobota), sa stala nevinnou obeťou otrasnej havárie. Osudnou sa jej stala prvá jazda na bicykli. Podľa polície ju Marek (32) zabil pod vplyvom drog, na 4-ročný trest však nenastúpil a ukrýva sa pred políciou.

Prípad havárie štyrikrát odročili na Okresnom súde v Rimavskej Sobote. Až potom dostal basu 4 roky nepodmienečne a zákaz šoférovať na 8 rokov. Zdalo sa, že sa s trestom zmieril. „Asi tak to má byť, tak si to zaslúžim. Čo mám robiť? Nemám na výber,“povedal Marek po vynesení rozsudku. Lenže potom sa odvolal na krajskom súde a tam neprišiel ani raz na pojednávanie, alebo menil obhajcu.

Súdnemu konaniu sa evidentne vyhýba a tak už aj sudcovi došla trpezlivosť a vydal na Mareka zatykač. Polícia ho však doma nenašla. Miestni tvrdia, že ho ešte nedávno videli v dedine, podľa nich tam určite bol aj v deň, keď bol príkaz na zatknutie vydaný krajským súdom. V dome v Rimavskej Bani, kde by mal bývať aj s rodičmi, však už nikto neotvára.

„Môže sa hanbiť. Zobral život našej dcérke a tá bolesť nikdy neprebolí, aj keď to o mesiac budú už tri roky. Myslím si, že on neušiel nikde, ale sa skrýva niekde v dome, ale na to, aby ho našli sú policajti. Náš smútok nič a nikto nezmieri a pochopí to len ten, kto niečo také prežil na vlastnej koži,“ povedala smutne matka mŕtvej poslankyne Janky.

Mal v tele pervitín

Znalkyňa z odboru psychiatrie potvrdila, že u Mareka nebola zistená žiadna psychická porucha ani choroba. „Boli u neho namerané isté dávky pervitínu, ktoré ovplyvnili jeho vedenie vozidla. Človek môže vtedy jednať zbrklo, neuvážene, impulzívne. Pri jazde autom to môže byť rýchla jazda,“ zdôraznila znalkyňa.

Marek šoféroval pod vplyvom drog. Foto: pem

Marek najskôr popieral, že by jazdil pod vplyvom pervitínu. Znalkyňa to však jednoznačne potvrdila. V minulosti dokonca pre drogy už sedel v base.

Majetková ujma

Rodina Janky žiadala súd o náhradu majetkovej ujmy vo výške 930 eur a nemajetkovej ujmy 10 tisíc eur pre matku nebohej a rovnakú sumu aj jej otcovi. Sudca žiadosti vyhovel iba v prípade náhrady majetkovej škody vo výške viac ako 930 eur. V prípade náhrady nemajetkovej škody sudca odkázal prípad na civilný proces.

Srdcervúci odkaz do neba

Janka Kršáková bola v dedine veľmi obľúbená. Pomáhala starostke aj s projektmi a tá si ju vychovávala ako svoju nástupkyňu. Na jej miesto v poslaneckej lavici si sadol ako náhradník Ján Albertus (47).

Ján Albertus nahradil Janku v poslaneckej stoličke. Radšej by všetko vymenil za život Janky. Foto: pem

„Ja som sa rozhodol kandidovať práve kvôli Janke. Videli sme si do dvorov, mali sme veľmi dobré susedské vzťahy. Aj keď od jej smrti po tej nezmyselnej havárii ubehli už vyše dva roky, stále sa s tým nedokážem zmieriť,“ povedal so slzami v očiach pri jej hrobe.

„Ja som poslanec do počtu, pretože Janka sa nahradiť nedá. Keby sa dalo, tak by som okamžite vymenil tento poslanecký mandát za to, aby Janka žila. Vzdal by som sa úplne všetkého, len aby tu bola Janka medzi nami. Do neba jej odkazujem, že tu veľmi chýba a budem sa snažiť robiť čo najviac a pokračovať v tom čo začala,“ dodal Ján Albertus.

Mareka už hľadá polícia

Sudca krajského súdu po tom, čo sa Marek neustále vyhýbal pojednávaniam minulý týždeň vydal trestný rozkaz.

„Polícia v Rimavskej Sobote sa obracia na občanov so žiadosťou o pomoc a spoluprácu pri pátraní po hľadanom 32 ročnom Marekovi Šivarovi z Rimavského Brezova. Predseda senátu Krajského súdu v Banskej Bystrici, v trestnej veci spáchaného prečinu usmrtenia, vydal na hľadaného príkaz na zatknutie osoby. Hľadaný sa v mieste jeho trvalého bydliska nezdržiava, nie je známa aktuálna adresa jeho súčasného pobytu, ani adresa, na ktorej by si mohol preberať jemu určené poštové zásielky. Keďže sa zámerne vyhýba trestnému stíhaniu a nepreberá zásielky súdu, bol vydaný príkaz na jeho zatknutie,“potvrdila krajská policajná hovorkyňa Mária Faltániová.

Prečítajte si tiež:

Názory na danú tému píšte do komentárov pod článkom!