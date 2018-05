TRAGÉDIA na koľajniciach: Pri Liptovskom Mikuláši zrazil rýchlik mladú ženu (†36). Rušňovodič si myslel, že je to lesná zver!

Polícia zatiaľ nevie, či išlo o nešťastnú nehodu alebo sa žena rozhodla dobrovoľne skoncovať so svojim životom.

Podľa noviny.sk kontaktoval políciu sám rušňovodič a oznámil im, že počas prejazdu železničnou zastávkou v Podtúrni do niečoho narazil. Najprv si myslel, že to bola lesná zver no polícia objavila na koľajniciach mŕtve ženské telo. Jej zranenia nasvedčovali tomu, že ju zrazil vlak.

Ženu polícia indentifikovala ako 36 ročnú a pochádzať mala z neďalekej obce. Kvôli zrážke bola prerušená vlaková doprava na jednu hodinu. Polícia zatiaľ nevie, či žena spáchala samovraždu alebo ju vlak iba nešťastne zachytil. Prípad je v štádiu vyšetrovania.

