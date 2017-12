Streľba v Hurbanove: Prehovoril syn poľovníka Jána, ktorý zranil Nikolu a zabil jej priateľa Dávida

Zostali len nezodpovedané otázniky a zdesenie. Brutálny čin poľovníka Jána (†61), ktorý zrejme v opitosti a amoku v piatok skoro ráno v jednej z hurbanovských herní postrelil barmanku, doslova popravil jej priateľa a napokon obrátil zbraň proti sebe, stále rezonuje mestečkom v okrese Komárno. Z toho, čo sa stalo, je zdesená aj rodina samotného strelca. Ani oni si totiž jeho skrat nedokážu vysvetliť.

Tragická scéna ako z amerického filmu sa stala v klube Zara v piatok okolo pol jednej ráno, keď sa do podniku vrátil poľovník Ján, ktorého odtiaľ predtým vyhodili, pretože bol podnapitý a správal sa neprístojne. Nahnevaný muž sa taxíkom odviezol domov do neďalekej obce Vék, vzal si legálne držanú pušku s pištoľou a nábojmi, opitý si sadol do svojho auta a vybral sa naspäť do Hurbanova. V asi tretine cesty však s vozidlom vyletel do poľa, no ani to ho nezastavilo v jeho rannej púti za pomstou. Do viac ako dva kilometre vzdialeného podniku, odkiaľ ho vyhodili, sa vybral peši a plný hnevu.

Desivý výsledok streľby

Z jeho následného vyčíňania až mrazí. V herni pištoľou ako prvú do hrudníka postrelil barmanku Nikolu (21), puškou vzápätí do nohy trafil jej priateľa Dávida (†29), ktorý sa ju snažil brániť vlastným telom. Kedže Nikola stihla vybehnúť zadným vchodom na dvor volať o pomoc, z podniku sa snažil ujsť aj zranený Dávid, no toho unikajúceho z herne dostihol Ján pri vchodových dverách a strelou z pištole do hlavy ho doslova popravil. Napokon si besniaci poľovník Ján vo vnútri podniku sám vložil pušku do úst a stlačil kohútik. Výsledok jeho aktu pomsty je doslova desivý, jedna ťažko zranená mladá žena a dvaja mŕtvi muži...

Trpí aj strelcova rodina

To, čo sa udialo v hurbanovskej herni doslova otriaslo celým mestečkom. Nikto nechápe, čo mohlo Jána vyprovokovať k takému hroznému činu. V šoku sú ale aj jeho najbližší. „Veľmi nás mrzí, čo sa stalo, no i my tým trpíme. To, čo spravil otec sa pochopiť ani ospravedlniť nedá. Nikto z nás nevie, čo sa tam mohlo stať, alebo čím ho vyprovokovali, keď konal tak skratovo. Otec bol dobrým človekom a milujúcim manželom, a takého si ho aj budeme pamätať. Prečo však spravil niečo také strašné, to sa zrejme už nikdy nedozvieme. Rodine toho chlapca ale vyslovujeme úprimnú sústrasť,“ povedal smutne Jánov mladší syn Peter (34), ktorý je tiež vášnivým poľovníkom ako bol jeho otec. „To, čo sa stalo na nás veľmi doľahlo a skutok, ktorý manželov otec spáchal sa nedá ničím ospravedlniť. Celá rodina sme z toho v šoku a nikto tomu nedokáže ešte stále uveriť, čo spravil, a že toto bol vôbec schopný urobiť. Navyše, Nikola je mojou sesternicou, lebo moja mama a jej otec sú súrodenci,“ pridala Petrova zronená manželka Milada.

Posledné vyznanie pred smrťou

Smutnou súhrou náhod je, že Jánov syn Peter aj nebohý mladík Dávid bývajú na rovnakej ulici, iba pár stoviek metrov od seba. „Ján bol naozaj dobrý človek, lenže po smrti manželky bol na tom dosť zle psychicky. Nie je pravdou, že by veľa pil, práve naopak. Myslím si, že keď si teraz dal možno trochu viac alkoholu, že to nezvládol, a v návale hnevu spôsobil tú hroznú tragédiu. Obe jeho deti aj ich rodiny sú moc príjemné a slušné, a všetko to ťažko znášajú,“ povedala Petrova suseda a vzápätí dodala: „Dávidko s Nikolou sa mali veľmi radi. Počula som, že keď zomieral, tak ho držala za ruku a vravela mu, aby ju neopúšťal a aby ju tu nenechával, pretože ho veľmi ľúbi. On jej vraj iba silno stlačil ruku, lebo jej zrejme už nevládal povedať, že aj on ju má moc rád. A potom zomrel." Dávida by mali na hurbanovskom cintoríne pochovať v stredu.