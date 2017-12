Šokujúci nález v Moštenici: Mŕtvy muž ležal kúsok od svojho domu!

V obci v Banskej Bystrici objavili kriminalisti telo bez známok života. Údajne by malo ísť o 61-ročného muža, ktorý sa v noci vracal domov.

Telo 61-ročného Pavla našli pri odvodňovacom kanáli, ktorý stojí blízko rodinných domov

Telo bolo tvárou dolu v plytkej vode, hornou časťou tela ležal v kanáli, žiaľ, už bol bez známok života a privolaní záchranári mu už pomôcť nedokázali.

"Spadol tam do šachty asi v noci," povedal sused zosnulého muža pre noviny.sk

Susedia prezradili, že Pavol popíjal v krčme z ktorej sa v noci pobral domov. Kvôli nízkym teplotám bola cesta šmykľavá muž sa pravdepodobne šmykol a pri páde do kanála sa zranil.

Obhliadajúci lekár na mieste vylúčil cudzie zavinenie.

Momentálne nie je isté či smrteľné zranenie spôsobil pád alebo to, že muž pri páde upadol do bezvedomia a do rána zamrzol.