Šokujúce VYHRÁŽKY: Esbéeskár Michal z Lučenca (31) priateľke hrozil, že ju poleje kyselinou!

Neuniesol rozchod s bývalou priateľkou? Michal K. z Lučenca bol už od soboty v cele predbežného zadržania vo Fiľakove a v pondelok ráno ho sudca poslal do väzby. Podľa polície mal dlhodobo prenasledovať a vyhrážať sa aj smrťou svojej bývalej priateľke a matke ich dvoch malých dcér, Patrícii M. (28) z Vidinej. Michal a jeho rodina tvrdia, že Patrícia mu ničila život a vyhrážanie si vymyslela.

Michal a Patrícia tvorili pár už 11 rokov a majú dve krásne dcérky. Začiatkom tohto roka sa mali rozísť a podľa Patrície to Michal neuniesol.

„Michal K. od februára tohto roka do 6. októbra dlhodobo vyhľadával, sledoval, opakovane sa vyhrážal ujmou na zdraví a zabitím svojej bývalej priateľke,“ informovala krajská policajná hovorkyňa Mária Faltániová. Podľa polície sa vyhrážal nielen zabitím, ale v správach aj tým, že Patríciu poleje kyselinou a mal jej aj posielať fotografie žien poliatych kyselinou. Tiež jej napísať, že aj ona bude tak vyzerať.

Sudca ho dnes ráno poslal do väzby a keď esbéeskára viedli do auta, reagoval slovami. „Boli sme rozídení. Pravidelne sme sa stretávali, boli sme v kontakte aj sme spolu spávali. Všetko je to na mňa narafičené. A ide to zo strany mojej svokry,“ bránil sa Michal.

Esbéeskára Michala z Lučenca vzali do väzby pre údajné prenasledovanie a vyhrážanie zabitím bývalej priateľke.

Jeho mama Eva pracuje momentálne v Rakúsku ako opatrovateľka. Do telefónu s plačúcim hlasom povedala. „Problémy medzi mojim synom a Patríciou začali už na konci minulého roku. Ona ho odmietala, provokovala ho, až sa prisťahoval ku mne domov. Povedal mi vtedy, mami ja som radšej od nej odišiel, lebo ma tak provokovala, že by som jej bol ublížil.“

Aj keď Michal býval u mamy, s Patríciou sa mali neustále stretávať. „Deti mu nosila pravidelne ku nám. Tá staršia sedemročná dcérka Michala zbožňuje a neviem čo teraz bude, keď ho nebude vidieť. Ona sa u nás cítila lepšie ako u mamy. Patrícia chodila za mojim synom ku mne pred panelák a keď som bola v Rakúsku, išla aj do bytu,“ tvrdí Michalova mama.

Keď sa rozišli, Michal mal Patríciu nachytať v noci v aute s iným mužom. „To bolo koncom januára a Michal sa chcel zastreliť. Potom prvého februára zjedol doma veľa liekov a chcel spáchať samovraždu, nechcel ísť do nemocnice a keďže som zdravotná sestra zachránila som mu doma život výplachom žalúdka,“ tvrdí pani Eva.

Michal si potom našiel aj priateľku, no keď mu na to prišla Patrícia, podľa slov pani Evy mu vo vzťahu bránila.

„Ona ho nechcela, no nechcela dopustiť, aby si aj on začal nový vzťah. Neverím, že by bol Michal schopný urobiť to, prečo ho poslali do väzby. On miloval a miluje Patríciu i svoje dcérky a ešte aj v lete boli spolu na dovolenke v Chorvátsku. Ak by sa ona bála o život, prečo by s ním išla nielen na dovolenku, ale sa s ním stretávala pravidelne na káve v meste?,“ dodáva Michalova mama.