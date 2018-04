Šokujúca láskavosť pre mafiána: Boržovi PREKVAPIVO vyšli súdy v ústrety

Mafiánsky boss košického podsvetia Dušan Borženský chce na slobodu. Odpykal si už totiž dve tretiny z výšky trestu, ktorý dostal za vraždu konkurenta Karola Kolárika a brata nájomného vraha Lojza Čističa Jána Kromku. A hoci mu nedávno prišili ďalšiu, za tú ho nepotrestali. A tak sa skutočne môže dostať na slobodu, o týždeň môže bachárom zamávať.



O podmienečné prepustenie požiadal Borža, ako ho v mafiánskych kruhoch prezývali, ešte 22. marca tohto roku. “Zákonný sudca, ktorému bola náhodným výberom elektronicky pridelená, stanovil termín rozhodovania o nej na 7. mája. Rozhodovať o nej bude v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Košice-Šaca,” informovala hovorkyňa košických súdov Anna Pančurová.

Borženského poslal za mreže na súhrnných 23 rokov Okresný súd v Prešove v júli 2010 za vraždu Jána Kromku, pripočítali mu aj vraždu šéfa konkurenčnej skupiny Karola Kolárika. Do väzby sa dostal v roku 2000, kedy ho chytili v Čechách na úteku. V apríli 2011 odvolací prešovský krajský súd potvrdil výšku výnimočného trestu. Zaradil ho do basy s najprísnejším stupňom stráženia, teda do trojky. No šokujúce je, že toto už dávno neplatí a Borža sedí v base s minimálnym stupňom stráženia. Vo väzení v Košiciach - Šaci, teda v jednotke. A je tam aj po tom, ako mu Okresný súd Košice I. odobril dohodu o vine a treste, lebo sa priznal k objednávke vraždy kosovského Albánca Fadila Pasjaču z roku 2000. Súd upustil od uloženia súhrnného trestu vzhľadom na predchádzajúci výnimočný 23-ročný trest.







O preradení z maximálneho do stredného rozhodol trenčiansky okresný súd v júli 2012 a o preložení zo stredného do minimálneho stupňa stráženia rozhodol v novembri 2016 bansko-bystrických okresný súd. Zákon totiž umožňuje odsúdenému požiadať o zmenu spôsobu výkonu trestu preradením do ústavu s nižším stupňom stráženia, teda do väznice s voľnejším režimom. Odsúdený, ktorý vykonáva trest v ústave s maximálnym stupňom stráženia, môže takýto návrh podať po vykonaní polovice trestu. Súd môže vyhovieť, ak zistí, že odsúdený v base seká dobrotu. “V prípade odsúdeného Dušana B. boli splnené zákonné podmienky, aby mohol byť preradený do ústavu so stredným stupňom stráženia, s čím sa napokon stotožnil aj prokurátor,” uviedol hovorca trenčianskych súdov Roman Tarabus.

Ešte do menej prísneho väzenia s minimálnym stupňom stráženia ho poslal banskobystrický okresný v novembri 2016 na verejnom zasadnutí. "Po vyhlásení uznesenia sa odsúdený aj prokurátor vzdali práva na podanie sťažnosti a preto vyhotovil súd zjednodušené uznesenie, ktoré neobsahuje odôvodnenie. ,"uviedla hovorkyňa Nina Spurná.

Vražy, bitky, vypaľovačky

Borža patril do skupiny holubovcov, ktorej šéfoval Róbert Holub. Po jeho vražde v októbri 1997 skupinu prevzal práve Borža. Kolárik bol šéfom konkurenčnej skupiny a po boji v podsvetí ho dal Borža odstrániť v decembri 1999, dva mesiace po ňom dal zniesť zo sveta Albánca Fadila Pasjača, ktorý s kolárikovcami spolupracoval. Borža bol niekoľko mesiacov na úteku, chytili ho policajti v Čechách, keď šiel do záložne dať prsteň, aby mal peniaze na prežitie.

Podľa súdov má na svedomí Borža aj vraždu Jána Kormku, brata nájomného vraha Alojza Kromku prezývaného Čistič. Prokuratúry v obžalobe tvrdí, že Kromkovu vraždu spáchali Dušan Borženský, Ladislav Badó, Alexander Horváth a Slavomír Surový, ktorého boss podsvetia Mikuláš Černák považoval za svojho štartéra. Kromku mali zavraždiť spolu s dnes už nebohými Róbertom Holubom, Petrom Kleščom a Štefanom Fabiánom 24. septembra 1997. Najprv ho brutálne zbili v dome vtedajšieho bossa Róberta Holuba vo Vajkovciach, neskôr naložili do auta a medzi Drienovskou Novou Vsou a Ličartovcami (okres Prešov) ho v trávnatom poraste rituálne popravili - každý z nich mu strelil do hlavy krátkou zbraňou. Ako prvý strieľal Badó. Potom ho poliali benzínom a zapálili.

Klešča majú na svedomí Badó, Horváth (prezývaný Šani) a Surový. V noci z 1. na 2. októbra 1997 násilím vnikli do bytu na Kustrovej ulici v Košiciach, chceli zavraždiť Jozefa Holuba, ako pomstu za vraždu Kromku. Podľa obžaloby po vykopnutí dverí Surový pustil dávku zo samopalu. Namiesto plánovanej obete zastrelil jeho vtedajšieho ochrankára Petra Klešča, Holubovi sa podarilo ujsť po vyskočení z okna.

Prokuratúra tvrdí, že záujem na vražde Jozefa Holuba mal M. Černák. "Lebo Robo Holub zabil Čističovho (nájomný vrah Alojz Kromka - pozn. red.) brata. Lojzo pracoval pre Černáka. Mali zabiť Robovho brata, aby Robo vedel, keď sa preberie z kómy v bratislavskej nemocnici, kde ležal po atentáte na neho, aké to je, keď mu niekto zabije nevinného brata,"uviedol na pojednávaní v roku 2009 Horváth. Voči Černákovi uplatnili zásadu špeciality, preto voči nemu bolo konanie zastavené. Pri jeho vydávaní na trestné stíhanie po zadržaní v Českej republike nedala česká strana súhlas na trestné stíhanie v tejto veci. Spomínané vraždy súviseli s bojom konkurenčných skupín v podsvetí.