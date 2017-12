Šmyk o polnoci na snehu: Dve mladé ženy (21, 20) v ohrození

V noci sa stala dopravná nehoda mimo uzavretú obec na ceste I/66 neďaleko Krupiny. Mladá vodička osobného motorového Fiat Panda, viedla vozidlo v smere jazdy od Zvolena do Krupiny, pričom neprispôsobila rýchlosť jazdy stavu a povahe vozovky a svojim schopnostiam.

„Na súvisle zasneženej vozovke sa dostala s vozidlom do smerovej nestability, následkom čoho pravou prednou časťou prešla do protismeru, kde narazila do ľavej prednej časti oproti jazdiacej jazdnej súpravy, ktorú viedol 36-ročný vodič z Poľska,“ informovala krajská policajná hovorkyňa Mária Faltániová.

Vodička Fiatu pri nehode utrpela stredne ťažké zranenia a jej 20-ročná spolujazdkyňa sa ťažko zranila. Alkohol u vodičov zistený nebol. Škoda na vozidlách je odhadnutá na 8-tisíc eur.

V Banskobystrickom kraji sme dnes (30.11.) od 6.00 do 13.00 hodiny zaevidovali 30 udalostí v cestnej premávke. 3 dopravné nehody (DN) a 27 škodových udalostí (ŠU).

V okrese: Banská Bystrica - 6 ŠU, Brezno - 6 ŠU, Zvolen - 6 ŠU, Žiar nad Hronom - 1 DN a 3 ŠU, Rimavská Sobota - 2 ŠU, Revúca - 2 ŠU, Lučenec - 2 ŠU, rýchlostná cesta R2 – 2 DN (okr. Zvolen 1 DN a okr. Žarnovica 1 DN).

Horský prechod Donovaly krátko pred 8.00 hodinou uzatvorili pre všetky motorové vozidlá, osobné motorové vozidlá majú prejazd povolený len s použitím snehových reťazí. Šturec je uzatvorený pre nákladnú dopravu a cez Čertovicu premávku usmerňuje polícia a priebežne púšťajú všetky motorové vozidlá.