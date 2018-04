Chcú len spravodlivosť! Nešťastný otec Stanislav prišiel za bardejovskými policajtmi po tom, ako mu dcérka Lorianka zomrela pri pôrode. Lekár jej podľa odbornej správy mal odtrhnúť hlavičku. Zúfalý muž tvrdí, že muži zákona odmietli prijať trestné oznámenie. Policajti oponujú, že neprišiel podať oznámenie. Stanislav však má dôkaz!



Bardejovčania Elena a Stanislav sa tešili na druhé bábätko. Ich dcérka Lorianka sa na svet vypýtala ráno 12. apríla 2018. Bábätku vyšla hlavička, potom sa jej vraj malo zaseknúť ramienko. ,,Lekár ma rozrezal, prišli mu pomáhať ďalší, sestrička mi tlačila na brucho. Pôrodník chcel dcéru otočiť, chytil ju za hlavičku a zlomil jej väz,” vraví užialená Elena. Potvrdzuje to aj odborná správa o príčine smrti, kde sa píše „odtrhnutie krčnej chrbtice od lebečnej bázy s pomliaždením mäkkých tkanív a porušením ciev a zakrvácaním”.

Aj preto sa Stanislav v bolesti a hneve vybral na políciu. „Nechcel podať trestné oznámenie, informoval sa len o kontakte na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou,” tvrdil pred časom prešovský policajný hovorca Daniel Džobanik.

Ako to bolo naozaj?

Stanislav však poskytol denníku Plus JEDEN DEŇ zvukovú nahrávku z návštevy polície. ,,Nie polícia, ale Úrad nad zdravotnou starostlivosťou skúma postup lekára. Oni majú lekárov, to oni skúmajú, nie polícia. Keď vám príde záver, že pochybili, vtedy sa môžete obrátiť na súd,” tvrdil mu policajt. Stanislav mu oponoval: „Ale ja chcem podať trestné oznámenie!” No policajt bol neoblomný: „Ale však za čo?” Otec dieťaťa trval na svojom: „Za to, že mi zabili dieťa.” No policajt odvetil: „To tvrdíte vy. Ale výsledok dá úrad.”

Konanie policajtov prešetria

Prečo sa policajti takto zachovali k smútiacemu otcovi, ktorý prišiel podať trestné oznámenie, nevedno. "V zmysle zákona o policajnom zbore policajt je povinný prijať oznámenie. Medializované informácie ako aj nahrávka budú predmetom kontroly, ktorú nariadil Riaditeľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove.Na základe výsledkov kontroly budú prijaté ďalšie kroky a opatrenia," povedal na margo prípadu Daniel Džobanik, hovorca KRPZ Prešov.

Stanislavove trestné oznámenia napokon prijala prokuratúra. Prípadom sa zaoberá aj Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Prípad vyšetruje aj nemocnica

„Vyšetrovacia komisia skúma, či boli dodržané všetky štandardy. Pôrod vykonával atestovaný lekár. Keď nastali nečakané a náhle komplikácie, ktoré sa nedali predpokladať, prišli tam ďalší lekári s niekoľkonásobnou atestáciou a prebrali pôrod. Za 25 rokov sme takúto smutnú udalosť v tejto nemocnici nezaznamenali,” uviedol riaditeľ bardejovskej nemocnice Marián Petko.

