Slovensko vydalo muža do Ruska: Je podozrivý z terorizmu!

Muž sa mal podieľať na teroristických útokoch v roku 2006.

Slovensko vydalo do Ruska ingušského občana Aslana Jandijeva hľadaného pre podozrenie z terorizmu. Jandijeva dopravili do Ruska v utorok 17. júla, a to letecky z Bratislavy, napísal vo svojej správe denník Izvestija.

Podľa ruskej Federálnej bezpečnostnej služby (FSB) bol hľadaný Jandijev členom ozbrojeného zoskupenia čečenského veliteľa Šamiľa Basajeva. Pátranie po ňom bolo vyhlásené v súvislosti s podozrením zo spoluúčasti na sérii teroristických útokov, ku ktorým došlo v roku 2006 na rôznych miestach mesta Vladikavkaz. Tieto útoky si vyžiadali obete na životoch.

FSB vo svojom vyhlásení uvádza, že Jandijev z Ruska odcestoval v roku 2010 za pomoci falošných dokladov, aby sa vyhol trestnému stíhaniu. Svoj pobyt sa pokúšal legalizovať vo Švajčiarsku, Holandsku i ďalších členských krajinách EÚ. V roku 2011 bol zadržaný na Slovensku.