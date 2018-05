SMRŤ na operačnom stole: Mária (†54) zomrela pre BANÁLNY zákrok!

Zákrok v bardejovskej nemocnici pri banálnej operácii žlčníka spôsobil smrť! Taký je záver Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS).

Podľa ÚDZS Márii Pšenčíkovej (†54) pred operáciou žlčníka v bardejovskej nemocnici pri uspávaní prepichli zdravotníci priedušnicu. Včas to však nerozpoznali a ona na tretí deň zomrela. Rozhodnutie úradu o pokute 6500 eur sa im nepáči a úrad zažalovali. No prešovský krajský súd to zmietol zo stola.

Zničený život

Vdovec Jaroslav Pšenčík (62) sa ani po troch rokoch nevie zmieriť so smrťou svojej milovanej manželky Márie (†54). Žili spolu 36 rokov a jemu sa v jedinom okamihu zmenil život naruby. Jeho žena mu zomrela takmer pred očami 8. januára 2015 v košickej nemocnici po tom, ako jej v Nemocnici s poliklinikou sv. Jakuba v Bardejove pred operáciou žlčníka pri zavádzaní rúrky do priedušnice na zabezpečenie priechodnosti dýchacích ciest poranili priedušnicu. No včas svoju chybu nerozpoznali. Na tretí deň ju poslali do košickej nemocnice, no už bolo neskoro. Počas prípravy na operáciu zomrela. “Naposledy mi zamávala, keď ju prevážali na sálu. Neprešlo ani pár minút a už som videl, ako okolo nej behajú a oživujú ju. No už jej nevedeli pomôcť,” vraví s plačom vdovec Jaroslav. Po nešťastí sa dostal do psychických problémov, má depresie, musí sa liečiť, odvtedy je na invalidnom dôchodku. Ich tri dospelé dcéry žijú v zahraničí, aj ich smrť matky zdrvila.

Obnovené vyšetrovanie

Márii mali v Bardejove 5. januára 2015 vyberať žlčníkové kamene. Jej sa do toho nechcelo. Lekári ju však presvedčili, že sa nemusí báť, a že operácia je už naplánovaná. O tri dni po zákroku chcela nastúpiť do práce. Robila šéfku ochrany bardejovskej nemocnice. Vdovec podal aj trestné oznámenie, prípad aj po vyše troch rokoch stále vyšetruje polícia. Raz už vyšetrovateľ konanie zastavil, lebo mal pocit, že skutok nie je trestným činom a prokurátor s jeho názorom súhlasil. V marci tohto roka na základe pokynu prešovského prokurátora polícia znova začala vo veci konať. “Momentálne prebieha prípravné konanie,”uviedol prešovský krajský policajný hovorca Daniel Džobanik.

Pokutu nechcú zaplatiť

ÚDZS po zistení nedostatkov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti vyrubil nemocnici pokutu 6500 eur. Tá však považuje pokutu za nezákonnú a obrátila sa na súd. “Sme presvedčení, že lekári nepochybili,”uviedol právny zástupca nemocnice Peter Petko. No úrad má iný názor: “Bolo preukázaných až päť obtiažnych intubačných pokusov, odborníci tvrdia, že už po troch neúspešných pokusoch mali prestať,” dôvodila na súde zástupkyňa ÚDZS. Súd žalobu zamietol.

Pšenčíkovci plánovali spolu byť čo najčastejšie, prerobili si byt a dohodli sa, že už Jaroslav nebude cestovať za prácou do zahraničia: “Majka ma držala nad vodou. Už nemám žiadne plány, iba zomrieť. Ale najprv musím vyhrať boj za spravodlivosť a dosiahnuť potrestanie vinníka za jej smrť.”