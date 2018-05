ŠKOLÁKA Lukáša (12) zúfalo hľadala rodina i polícia: Toto je PRAVÝ dôvod, prečo bol nezvestný!

Hľadali ho dva dni! Školák Lukáš (12) zo žilinskej obce Rosina, bol počas víkendu nezvestný. Rodina, ktorá sa o neho veľmi bála, netušila, kde môže byť a čo sa skrýva za jeho zmiznutím. Preto zburcovali políciu a chlapec sa, našťastie, v nedeľu večer našiel. Neuveríte, čo bolo za jeho zmiznutím!

Školák Lukáš už ako druhák na základnej školy rád cestoval autobusom či vlakom úplne sám. Svojej mame nepovedal kam ide, zaobstaral si peniaze a vyšiel si do sveta. Presne tak, ako aj uplynulú sobotu. Ráno sa vybral na miestne ihrisko, kde mal vniknúť do šatne futbalistov a trénerovi vziať z peňaženky 200 eur. „Napomínal som ho, aby sa tu nepohyboval, pretože viem, čo je to za chalana. Tieto jeho krádeže sú na dennom poriadku. Keď som sa otočil, už bol v šatni,“ povedal nám správca futbalového ihriska Daniel Tcheisz (58).

"Pristihol som ho pri krádeži," hovorí správca futbalového ihriska Daniel Tcheisz (58). Foto: Pavol Konštiak

Zrazu sa zo šatne rozbehol a utiekol. „Išiel som do vnútra a zbadal som, že je otvorená trénerova peňaženka,“ vraví správca ihriska. Tréner na mieste zistil, že mu zmizlo 200 eur. Ihneď zavolal políciu a chlapca hľadali, no nikde ho nenašli. „Vôbec som nepredpokladal, že by sa mi v dedine mohlo niečo stať, dlhé roky tam trénujem a toto ma veľmi prekvapilo. Rodina mi peniaze v najbližších dňoch vráti, už si na osobné veci budem dávať lepší pozor,“ vyjadril sa okradnutý tréner Maroš Ištoňa (27).

Lukáš (12) je poriadny kvietok. Problémy nerobí len sebe, ale aj svojej rodine. Foto: Pavol Konštiak

Chlapec sa v sobotu celý deň túlal po meste a domov sa bál prísť a tak prespal vonku na ihrisku. „V nedeľu ráno išiel do mesta a celý deň si chodil. Nakoniec ho policajti našli a priviedli domov. Veľmi nás bolí, čo našej rodine robí. Už nevieme, čo s ním. Raz už bol v reedukačnom zariadení. Ako tak sa držal, no jeho kradnutie peňazí sa stupňuje čoraz viac,“ prezradila Lukášova babka Margita (69).

"Veľmi nás bolí čo našej rodine robí. Už nevieme čo s ním," vraví Lukášova babka Margita (69). Foto: Pavol Konštiak

Aj jej už, podľa jej slov, pár krát ukradol peniaze a nedávno mal aj svojej mame vziať 100 eur. „On to neprepije, ale vyberie sa do mesta, naobeduje sa v reštaurácií a potom sa vozí autobusom alebo vlakom,“ dodáva babka.

Škola mu však nevonia, nerád do nej chodí. Preto má k dispozícií aj asistentku, ktorá sa ho snaží usmerňovať. „V škole nie je problémovým žiakom. Učí sa pomerne dobre, len mu robí problém dochádzka. Už teraz mu hrozí za to dvojka zo správania,“ uviedla riaditeľka základnej školy Zuzana Maniaková, ktorá nás presvedčila, že na ich škole sa šikana neobjavuje. No my sme zistili, že práve Lukášovi sa spolužiaci vysmievajú. „Zhadzujú mu peračník z lavice a hovoria mu, že má sprostú hlavu, pretože má asistentku,“ smutne uzatvára babka. Včera išiel do školy bez problémov. Jeho otec nejaví o neho záujem aj keď ho chlapec viac krát vyhľadal.

Lukáš (12) navštevuje miestnu základnú školu v Rosine. Foto: Pavol Konštiak

Lukáš je však agresívny voči svojej mame, už viac krát ju zbil, naposledy raz pred školou, keď s ním išla, aby nešiel poza školu. „Nechcel ísť do školy, jeho mama trvala na tom, že tam pôjde. Začali sa hádať a potom ju poriadne udieral rukami,“ prezradili nám žiaci z miestnej školy.

Škola má k dispozícií aj špeciálneho pedagóga, ktorý by mal dohliadať na správanie sa žiakov. Chceli sme sa s ňou rozprávať, no v škole sme ju nenašli. Psychologička má na to jasný názor. Za braním peňazí sa môže skrývať veľa problémov. „Väčšinou je to sociálne zlyhávanie s vrstovníkmi, šikana, absencia istej miery vreckového, prípadne finančná núdza rodiny,“ myslí si psychologička Anna Babková.