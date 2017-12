ŠKANDÁL v našej armáde: Kam zmizli granáty, ktoré zničia budovu zo vzdialenosti 300 metrov?

Ako je to vôbec možné? Z vojenských muničných skladov zmizla nebezpečná munícia. Podľa ministerstva obrany v muničných skladoch chýbajú protitankové náboje a granáty do pancierovky. Ďalšie informácie hovoria i o tom, že zmizla aj samotná protitanková pancierkovka RPG–75. Jej dostrel je tristo metrov a dokáže spôsobiť obrovské škody.

Ministerstvo obrany prišlo na chýbajúcu muníciu po kontrole skladov a oficiálne uviedlo, že chýba viac ako stovka granátov, státisíce nábojov, ale najmä protitankové granáty, ktoré dokážu narobiť obrovské škody do veľkých vzdialeností. Podľa náčelníka Generálneho štábu Milana Maxima munícia zmizla takmer výhradne zo skladov v Kubrej, mestskej časti Trenčína, a v Sklenom pri Handlovej. Zdôraznil, že nechýba žiadna ručná zbraň.

Analytik Juraj Zábojník hovorí o škandále, za ktorý musia padať hlavy. „V Európe sú tisícky zradikalizovaných džihádistov Islamského štátu,“ povedal. Podľa neho sa situácia po kontrole skladov nedá zľahčovať. „Čo keď niekde v Londýne odpália protitankovú päsť a zistí sa, že granát bol zo Slovenska?“ pýta sa Zábojník. Podľa neho sú tieto granáty na čiernom trhu veľmi cenené. Zisťovali sme, ako mohla munícia zmiznúť.

Najviac munície zmizlo zo skladu v Trenčíne. Foto: tv markíza

„Ten, kto to urobil, musel poznať systém stráženia a kontroly materiálu pri vývoze,“ hovorí náš zdroj. Ako spresnil,v areáli sú dve pásma stráženia. „Je nemožné, aby si niekto vytypoval, že chce RPG, prišiel zvonka a ukradol ich. Musel to byť človek zvnútra,“ tvrdí náš zdroj. To priznáva aj náčelník Maxim. „Neevidujeme vlámanie do objektu, buď nám to evidenčne nesedí, alebo to bolo odcudzené zvnútra,“ doplnil.

Jedná z vyšetrovacích verzií je, že v evidencii munície bol len neporiadok a granáty neexistovali. „Prijal som disciplinárne opatrenia celkovo voči 28 osobám, ale prípad sa stále rieši,“ povedal Maxim. Konkrétne išlo o odvolanie z funkcií, peňažné tresty, odobranie osobných príplatkov či výpovede. Po zmiznutej munícii pátra aj Národná kriminálna agentúra.

Pancierovka RPG-75

Ručná protitanková zbraň určená na obrnené ciele a opevnené ciele