Rodine zavraždenej Veroniky (†27) sa splnil SEN: Osudové stretnutie s milovaným vnúčikom (8)!

Obrovská radosť a úľava! Mitaľovci z Vtáčkoviec (okres Košice-okolie) sú šťastím bez seba. Tonka (25) po troch rokoch konečne objala malého synovca Miška (8), sirotu po svojej zavraždenej sestre Veronike (†27). A stretnutie to bolo poriadne dojímavé.



Na tretí pokus všetko dobre dopadlo. Po dvoch neúspešných snahách, kedy Mitaľovci merali cestu do nemeckého Düsseldorfu zbytočne, sa mohla Tonka zvítať s malým chlapčekom. Ten od zadržania svojho otca Gréka Michaila Chatzitheodoridisa (33), ktorého obvinili z Veronikinej vraždy, žije v Nemecku. Miško pôvodne žil so svojou macochou, no teraz je v detskom domove. “Najprv bol zaskočený, nevedel, ako má zareagovať. No po pár minútach sa osmelil a spoznal ma, super bolo,” opísala nám stretnutie nadšená Tonka.

Ožili spomienky



Miško už zabudol rozprávať po slovensky, rok pred vraždou totiž dočasne býval s otcom v Nemecku a od tragickej smrti jeho mamičky už ubehli dva roky. “Bola pri nás tlmočníčka. Ale pamätal si ma. Pýtali sa ho, či vie, kto som, odpovedal: Hej, Tonka. Priniesla som mu puzzle, skladali sme si ich, rozprávali sa, smiali,”dodala. Pôvodne vymedzená hodina sa predĺžila, Nemci boli, našťastie, zhovievaví. “Chcel, aby som ešte zostala. Bol rád, že ma vidí,” zaspomínala. No Miško sa jej zdal trochu smutný, utiahnutý. Vie už, že jeho mamička je v nebi.

Veria v úspech



Rodičia zavraždenej Veroniky - Dušan (56) a Viera (56) si na chvíľu vydýchli a potešili sa, že súd umožnil aspoň Tonke stretnúť sa s malým. Podľa psychológov je totiž práve ona najvhodnejšia na jeho výchovu. Veľkú úlohu v boji Mitaľovcov o Miška však zohrala Andrea Cisárová z Medzinárodno-právnej ochrany detí a mládeže. Pomohla im získať nielen prostriedky na cestu, ale poskytla aj psychologickú podporu. A je odhodlaná tento boj dotiahnuť do víťazného konca. "Pevne veríme, že správa zo stretnutia s tetou Tonkou bude pozitívna, bude ju akceptovať aj súd," uviedla Cisárová.

No nebude to ľahké, lebo podľa našich informácií prejavila záujem o Miška aj Michailova mama, no nepožiadala súd o zverenie do jej starostlivosti. Tú podali iba Mitaľovci, začiatkom júna bude o tom rozhodovať nemecký súd. Starkí zo Slovenska však veria, že im bude vyhovené. Bola by to pre nich útecha v bolesti zo straty milovanej dcéry.

Ako mladá mamička zomrela?

Veronika Mitaľová (†27) z Vtáčkoviec vybehla predvlani v lete nadránom v nočnej košeli za svojim vrahom. O dva dni ju našli v lese nad dedinou mŕtvu, s rozťatou hlavou ležala na zemi s vyhrnutou nočnou košeľou. Z domu jej rodičov ju podľa polície vylákal jej bývalý druh Grék Michail Chtzitheodoridis (32) pod zámienkou, že jej priviezol z Nemecka synčeka Miška (8), ktorého mal istý čas v opatere. Sľúbil, že jej ho vráti, chlapček mal nastúpiť do školy v susednej obci. No oklamal ju a vrátil sa do Nemecka. Tam sa oženil s druhou ženou a mal s ňou ďalšie dieťa. Po pol roku ho zadržali slovenskí policajti v spolupráci s nemeckými a tamojšie orgány ho vydali na stíhanie na Slovensko. V súčasnosti je vo vyšetrovacej väzbe, už je obžalovaný z obzvlášť závažného zločinu vraždy, o mesiac s ním začne proces na prešovskom okresnom súde.