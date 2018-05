Raper Supa (37) za drogy na súde: Nie je to vec, na ktorú by som bol hrdý!

Raper Supa z Handlovej si konečne mohol vydýchnuť. Za drogy mu totiž hrozilo až 10 rokov väzenia. Predseda senátu Okresného súdu v Partizánskom dnes hudobníkovi napokon vymeral 3 roky podmienečne. Dva roky však musí sekať dobrotu, inak pôjde sedieť.

Raper Supa, vlastným menom Vladimír Dupkala, známy z handlovskej hip-hopovej formácie Moja reč si zavaril vlani koncom novembra, kedy ho zadržala polícia. Vladimír zaviezol svojho známeho Ladislava Cigáňa (37) do Serede. Ladislav tam kúpil päť fentanylových náplastí za 150 eur. Jednu z nich zinkasoval raper za odvoz. Polícia a neskôr aj prokuratúra obvinila mužov zo zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi formou spolupáchateľstva. Vlada, ktorý mohol vyfasovať 3 až 10 rokov väzenia vyšetrovali na slobode, drogovo závislý Laco, ktorému hrozilo 10 až 15 rokov za merežami skončil vo vyšetrovacej väzbe.

Podľa predsedu senátu, k miernemu trojročnému podmienečnému trestu pre rapera prispel aj fakt, že nie je drogovo závislý a má čistý register trestov, aj keď mu pripomenul jeho 16 dopravných priestupkov. „Je mi ľúto môjho konania, veľmi ľúto. Bolo to pre mňa naozaj ponaučenie do celého života. Narobilo mi to problémy aj v kariére. Chcem žiť normálny slušný život,“ kajal sa raper pred vynesením rozsudku. Keď sa ho predseda senátu spýtal na prácu a osobný život, Vladimír odpovedal: „Som hudobník, vydávam albumy, dlhé roky som robil káblovú televíziu. Po roku a pol vydávam svoj sólový album. Tým žijem, hudba je to, čo ma baví v mojom živote, to je to hlavné, čo by som chcel aj naďalej robiť, ak sa to bude dať.“ Vo svojej záverečnej reči raper povedal: „Som si vedomý svojho činu a je mi to naozaj úprimne ľúto.“ Verdik senátu kometoval slovami: „Som spokojný.“

Ladislav z Partizánskeho nemal toľko šťastia ako Vladimír. Senát mu vymeral 6 rokov a 8 mesiacov za mrežami a ako drogovo závislému aj ambulantnú liečbu. Prokurátor sa voči jeho trestu odvolal, takže konečné slovo bude mať Krajský súd v Trenčíne.