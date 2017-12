Prísne strážená banskobystrická basa: Sýkorky vyfasovali tri doživotné tresty!

Tri tresty odňatia slobody na doživotie uložil dnes senát Špecializovaného trestného súdu v Banskej Bystrici v novom procese so skupinou podsvetia sýkorovcov pod vedením Róberta L. zvaného Kýbel. To sa konalo v Ústave na výkon väzby v Banskej Bystrici. Doživotie a trest prepadnutia majetku dostal Kýbel a jeho kamaráti Ivan C. zvaný Vincko a Jozef R. prezývaný Čapica.

Ďalší obžalovaný Martin B. zvaný Rus podľa návrhu prokurátora dostal 23 rokov. U Alojza K. zvaného Lojzo Čistič senát uznal vinu, ale ďalší trest neuložil, pretože Čistič si už odpykáva doživotie za predchádzajúce trestné činy. Rovnaké tresty senát ukladal aj v marci minulého a v apríli tohto roku. Najvyšší súd však prípad zakaždým vrátil. Najnovší verdikt je rovnaký, aký v tejto veci vyhlásil senát 30. marca minulého a 20. apríla tohto roku. VIDEO V troch okresoch zasahuje NAKA! Zadržali šesť osôb Rozsudok nie je právoplatný, odvolal sa prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry i obžalovaní, ktorí dostali doživotie. Martin B. a Alojz K. sa vyjadria v zákonnej lehote. Prokurátor zároveň vzniesol námietku zaujatosti voči odvolaciemu senátu Najvyššieho súdu SR pod vedením Štefana Harabina. Z doživotného trestu odňatia slobody sa „vykúpil“ Martin B., ktorý patril v hierarchii k vyššie postaveným členom a usvedčuje nielen Kýbla, ale aj ďalších príslušníkov gangu. Róbert Lališ alias Kýbel. Foto: archív Súd uznal „sýkorky“ vinnými zo založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, z vrážd, všeobecného ohrozenia a iných trestných činov. Obžalovaní sa priamo alebo ako spolupáchatelia či účastníctvom podieľali na zavraždení bratov Diničovcov, Romana Deáka, Miloša Piliara, Alojza Házyho a Dalera Hlavačku. Podľa svedkov Kýbel sa šéfom zločineckej skupiny sýkorovcov stal po smrti pôvodného bossa Miroslava Sýkoru, ktorého zavraždili vo februári 1997. Mafiánsky advokát je oslobodený! Známy je z videa, na ktorom nadáva cyklistovi Skupina pôsobila v Bratislave a okolí. Živili sa vydieraním, výpalným, vraždami a inou kriminálnou činnosťou. Kýbel, pre svoju krutosť prezývaný v gangu aj Gestapák, bol na úteku od začiatku roku 2012. Prvý zatykač na neho vydali 24. júla 2012, postupne pribudli ďalšie. Na pojednávaní odmietol vypovedať, prečítal iba sedemstranovú písomnosť. V nej odmietol tvrdenia, že bol šéfom zločineckej skupiny a rozdelil teritória pôsobnosti jednotlivých skupín, keď sa mal ujať šéfovania skupiny po smrti Sýkoru. Jozef Roháč alias Potkan. Foto: archív Tvrdil, že nikomu nedával peniaze za zločinné skutky. Ľudí zamestnával ako vodičov a personál vo svojich firmách. S vraždami Romana Deáka, bratov Diničovcov a ďalších konkurentov nemal nič spoločné. S bratislavským podnikateľom Marekom T., pôvodne žalovaným za objednávku Deákovej vraždy, na túto tému nikdy nerokoval a žiadne peniaze od neho nezobral, tvrdil. Hlavné pojednávanie so sýkorovcami sa začalo v januári 2015 v neprítomnosti Róberta L., Martina B. a Jozefa R. Proces mal vyvrcholiť 12. októbra 2015 záverečnými rečami. Autobus s autom sa vzájomne vyhýbali: Potom to prišlo Tesne predtým však na Morave zadržali hľadaného Martina B., zvaného Rus a o dva týždne v Nemecku Róberta L. Tým sa proces predĺžil. Na pojednávaní nebol prítomný Jozef R., ktorý je vo výkone trestu odňatia slobody na doživotie v Maďarsku. Pojednávanie sa uskutočnilo za sprísnených bezpečnostných opatrení v banskobystrickom Ústave na výkon väzby.

