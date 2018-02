Požiar zničil bývanie stovke ľudí: Nemajú si dať čo na seba!

Po tom, čo vo štvrtok vyhlásili v Poprade mimoriadnu situáciu z dôvodu požiaru v mestskej časti Matejovce, kde pri požiari prišla o strechu nad hlavou asi stovka ľudí, zasadal dnes krízový štáb. Po skončení rokovania primátor Popradu Jozef Švagerko informoval, že zatiaľ ostávajú títo ľudia umiestnení v triedach tamojšej základnej školy.



„Zatiaľ všetko prebieha štandardne, pripravujeme náhradné bývanie v rámci našich možností, aby v škole neboli dlhšie ako do konca jarných prázdnin. Tie možnosti sú napr. kasárne na západe alebo kontajnerové bývanie. Bližšie informácie o tom, kam týchto ľudí umiestnime, budeme vedieť povedať na budúci týždeň,“ uviedol primátor. V utorok 27. februára by totiž do Popradu mal zavítať splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz, ktorý taktiež prisľúbil pomoc pri riešení tejto situácie.

Radnica zapojila do starostlivosti o skupinu týchto ľudí jednak občiansku hliadku, príslušníkov mestskej polície i terénnych pracovníkov z odboru sociálnych služieb. „Tento požiar zasiahol 15 rodín, je to 97 ľudí, z toho je 59 detí. Títo ľudia ostali len v oblečení, ktoré mali na sebe, takže sme okrem iného vyhlásili v rámci zamestnancov mestského úradu (MsÚ) zbierku,“ doplnila vedúca sociálneho odboru na MsÚ v Poprade Etela Lučivjanská. V druhej časti Staničnej ulice, kde požiar zničil obytnú budovu, žije v unimobunkách ďalších približne 200 Rómov.

K riešeniu situácie prispel aj popradský úrad práce sociálnych vecí a rodiny. Jeho riaditeľka Veronika Brijová potvrdila, že poskytli pracovníkov sociálno-právnej ochrany detí, ktorí pre ne pripravia voľnočasové aktivity. „Aby sa udržala pohodová atmosféra počas pobytu detí v základnej škole,“ dodala s tým, že dospelí uchádzači o zamestnanie, ktorí prišli o strechu nad hlavou a nedostavia sa na pravidelnú kontrolu, nebudú vyradení z evidencie, aby neprišli o dávky v hmotnej núdzi.

„Poskytli sme im ležadlá, veci na spanie, s Červeným krížom sme zabezpečili stravu, upratovanie, aby nedošlo k šíreniu chorôb a v rámci humanitárnej pomoci hľadáme aj oblečenie, hygienické potreby,“vymenoval Švagerko. Teší ho, že sa pri požiari nikomu nič nestalo a situáciu budú ďalej riešiť podľa dostupných prostriedkov. Primátor dodal, že radnica podnikne ďalšie kroky, aby tejto komunite mohla pomôcť komplexne. „Nebude to však zadarmo, ale deti, ktoré tam sú, za nič nemôžu,“ konštatoval.

Štvrtkový požiar pritom nie je tento týždeň jediný, ktorý museli riešiť hasiči v Matejovciach. V stredu (21.2.) zhorel rodinný dom aj na Matejovskom námestí. Radnica v tejto súvislosti zabezpečila kontrolu elektriny na Staničnej ulici a tiež stavu piecok či iných zariadení, ktorými si tamojší ľudia kúria, aby sa situácia z posledných dní už neopakovala. Zároveň tamojších ľudia usmernia, ako narábať s ohňom.

„Máme už skúsenosti s takouto situáciou, keď sa tu pred niekoľkými rokmi vyliala rieka, vtedy bolo treba evakuovať všetkých obyvateľov Staničnej ulice. Tiež vtedy smerovali do priestorov ZŠ v Matejovciach,“ dodala Lučivjanská.