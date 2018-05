Poriadne drzý lupič: TOTO vyparatil hneď ako ho pustili z basy

Súrne potreboval peniaze? Zrejme táto ale i podobné otázky zamestnávajú policajtov v americkom meste Cleveland, kde zlodej krátko po prepustení smeroval do banky – aby ju znovu vykradol!

Američana ešte v roku 2016 odsúdili za bankovú lúpež na 30 mesiacov. Hneď na druhý deň po prepustení však vylúpil banku znova. Patologický zlodej z Clevelandu v štáte Ohio si teda dlho na slobode nepobudol. Po dva a polročnom väzení sa na slobode rozhodol, že opäť vykradne banku. A to rovnakú, za ktorej vykradnutie si práve odpykal trest. Štyridsaťročného Markika Sonnie Lewisa odsúdili v apríli 2016 za prepadnutie clevelandskej banky na 30 mesiacov, do čoho sa mu započítal aj čas, ktorý od samotnej krádeže v novembri 2015 strávil vo vyšetrovacej väzbe. Na slobodu vyšiel 11. apríla, no hneď na ďalší deň ho chytili po prepadnutí tej istej banky, z ktorej si tentoraz odniesol len okolo tisíc dolárov (asi 840 eur).