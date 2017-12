Poplach na vianočných trhoch: Polícia zneškodnila BOMBU!

Blízko vianočných trhov v centre nemeckého mesta Postupim sa dnes našiel balíček, ktorý podľa polície obsahoval výbušninu. Okolie miesta nálezu polícia uzavrela, neskôr nariadila aj evakuáciu všetkých obyvateľov z priľahlých bytov a obchodov.

„Podozrenie na nekonvenčné výbušné zariadenie sa potvrdilo,“ informovala na Twitteri nemecká polícia potom, čo pyrotechnci preskúmali podozrivý balíček. „Postihnutá oblasť v centre Postupimu musí byť evakuovaná,“ dodali policajti.

Podľa policajného hovorcu Petera Meyritza balíček o veľkosti 40 x 50 cm priniesol doručovateľ do lekárne na rohu ulíc Brandenburger Strasse a a Dortustrasse v centre braniborskej metropoly. Pri jeho rozbaľovaní si zamestnanec všimol drôty a zavolal políciu. Tá následne uzavrela centrum vrátane vianočných trhov.

Podľa najnovších informácií balík obsahoval "cylindrický predmet s káblami, batériami a klincami". V zabalenej plechovke sa nachádzal biely prášok neznámeho zloženia, nenašla sa však zatiaľ žiadna rozbuška. Informovalo o tom internetové vydanie lokálneho denníka Potsdamer Neueste Nachrichten s odvolaním sa na policajné zdroje. Podľa slov brandenburského krajinského ministra vnútra Karla-Heinza Schrötera sa v balíku nachádzala aj zábavná pyrotechnika. Zatiaľ však všetko nasvedčuje tomu, že balík nemal predpoklady explodovať.

Evakuované bolo centrum mesta a vianočné trhy boli uzavreté. Foto: Julian Staehle

Situácia v meste je po evakuácii centra vrátane časti vianočných trhov a bombovom poplachu relatívne pokojná. V radoch evakuovaných, ktorí by sa v krátkom čase mali konečne vrátiť do svojich domovov, sa však v skorých večerných hodinách začala evidentne šíriť rastúca nervozita. Uzavretú oblasť neotvorili ani po zneškodnení balíka, prebiehajú tam policajné úkony vrátane nasadenia psovoda so špeciálne vycvičeným pomocníkom, ako aj pátranie po možných ďalších zásielkach podobného charakteru.

Bezpečnostné zložky v iných častiach Nemecka čakajú zatiaľ na správy z Postupimu, aby rozhodli o prípadných preventívnych bezpečnostných opatreniach, ak by sa potvrdilo pôvodné podozrenie, že bombový poplach bol opodstatnený. Týka sa to aj polície v Berlíne, ktorá už deklarovala, že čaká na objasnenie postupimskej kauzy.

Minulý rok prekazil vianočné trhy v Berlíne terorista, ktorý zabil 12 ľudí. Foto: SITA

O necelé tri týždne uplynie rok od atentátu v Berlíne, pri ktorom zahynulo 12 ľudí. Islamista Anis Amri si za terč svojho útoku vybral práve vianočné trhy v západnej časti berlínskeho centra.