Policajti v nemom úžase: Šokoval ich muž (36) bez vodičáku

Doživotný zákaz šoférovať mužovi z okresu Gelnica nezabránil sadnúť si za volant. V krátkom čase stihol narobiť škody za tisícky eur.

Policajti vtipne okomentovali vyčíňanie nespratníka za volantom, ktorý má toho na rováši viac než dosť. „Tak toto tu ešte nebolo. Doživotne má zakázané šoférovať, no predsa si sadol opitý za volant a zrámoval dve autá,“ uviedli a začali bilancovať. „Muž (36) z okresu Gelnica spravil toto: Narazil do zaparkovaného auta, ušiel. Narazil do ďalšieho zaparkovaného auta, ušiel. Narazil do betónového stĺpa, už neušiel. Nafúkal 2,83 promile. Celková škoda 5-tisíc eur,“ zhrnuli prešľapy trúfalého východniara.