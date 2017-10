Policajná rekonštrukcia vraždy Braňa († 37) v centre Bratislavy odhalila zarážajúcu skutočnosť

Pri spore o taxík v centre Bratislavy prišiel pred dvomi týždňami o život Braňo († 37). Teraz sa Nishit (37), obvinený z jeho vraždy, vrátil na miesto činu. Policajtom s pomocou tlmočníčky opisoval, čo sa dialo. Vysvitlo, že v osudnú noc šiel do mesta vyzbrojennejší ako všetci predpokladali.

Tragédia sa odohrala 7. októbra nadránom na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave. Braňovi, ktorý mal podrezané hrdlo a rany v oblasti uší, nedokázali pomôcť ani záchranári. Policajti sa okamžite vydali po stopách muža, ktorý mal Braňa zabiť. Nishita, Slováka indického pôvodu, chytili neďaleko už po 45 minútach, pod Michalskou bránou.

Namerali mu 1,1 promile alkoholu a našli uňho nôž aj boxer. Ako však vysvitlo, nemuseli to byť smrtiace zbrane. Policajti predvčerom podvečer urobili rekonštrukciu vraždy, na ktorú doviezli aj spútaného Nishita. Ten im na pohľad pokojne, bez výraznejších emócií, ukazoval rozličné miesta. Podľa všetkého opisoval incident, aj svoj útek.

Nasmeroval ich aj ku kanálu na Panskej ulici. Odtiaľ policajti vytiahli vyskakovací nôž s drevenou rúčkou.To by mala byť zbraň, ktorou Nishit pripravil Braňa o život. Znamenalo by to, že do mesta sa v osudnú noc vybral s dvomi nožmi a boxerom. Všetko však preukáže až ďalšie vyšetrovanie.Podľa kolegov sa pritom Nishit nikdy neprejavil agresívne. Teraz mu však za vraždu hrozí 15 až 20 rokov.

Na slovenčinu nereagoval

Mnohých zarazilo, že Nishit, ktorý získal pred dvomi rokmi naše štátne občianstvo, pri zatýkaní reagoval tak, akoby nerozumel po slovensky. Aj pred sudcom a na rekonštrukcii ho sprevádzali tlmočníci. Bez znalostí slovenčiny ale štátne občianstvo cudzinec získať nemôže.

K prípadom Slovákov cudzej národnosti si ale policajti a sudcovia žiadajú tlmočníkov. Dôvod je prostý. Aby zadržaní nemohli tvrdiť, že niečomu neporozumeli, keďže slovenčina predsa len nie je ich rodným jazykom.