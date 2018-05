Podnikateľa Janíčka držali 10 hodín na polícii kvôli ohováraniu: Ako to bolo naozaj?

Trenčiansky podnikateľ Ondrej Janíček (53) prežíval v utorok horúce chvíle. Nebyť zásahu prokurátora, skončil by vo väzbe, tak ako to chcel policajný vyšetrovateľ. Janíčka zadržali pre údajné ohováranie štátnej tajomníčky Ministerstva spravodlivosti Moniky Jankovskej a ďalších ľudí.

"Už niekoľko rokov čakám na to, aby sa orgány v trestnom konaní zaoberali tým, čo preukazujem. Nechápal som však, prečo sa to stalo takýmto spôsobom. Moje obvinenie je postavené okrem pani štátnej tajomníčky aj na zločincoch. To, čo uvádzam je, že justičná mafia sa dala dokopy s ľuďmi, ktorí ma pripravili o nehnuteľnosti. Tí, ktorí boli na strane mafie ma zažalovali, že ich ohováram, že takýmto ľuďom poškodzujem dobré meno. Tí, ktorí ma vydierali, zastrašovali a uniesli," hovorí Ondrej Janíček. Ako dodal, to čo hovorí nepovažuje za ohováranie a na svojich tvrdeniach trvá. "Už niekoľko rokov nabádam orgány činné v trestnom konaní, aby vo veci konali," dodal trenčansky podnikateľ.

Polícia je vprípade jeho zadržania skúpa na slovo. "Nebudeme poskytovať žiadne bližšie informácie k tomu, v akom štádiu sa vyšetrovanie nachádza, nakoľko by to mohlo ohroziť resp. zmariť alebo podstatne sťažiť dosiahnutie účelu trestného konania," povedala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Elena Antalová.

Onreja Janíčka pustili na slobodu po desiatich hodinách na polícii. Vyšetrovateľ predložil na Okresnú prokuratúru Trenčín podnet na podanie návrhu na jeho vzatie do väzby, prokurátor po preskúmaní spisu však dospel k záveru, že podnet na podanie návrhu na vzatie obvineného do väzby nie je dôvodný. "Prokurátor Okresnej prokuratúry Trenčín príkazom zo dňa 15. mája 2018 prepustil obvineného Ondreja J. zo zadržania na slobodu," spresnil trenčiansky krajský hovorca prokuratúry Marián Sipavý.

Podľa Janíčka, Monika Jankovská, vtedy ako sudkyňa okresného súdu v Trenčíne, si mala vypýtať úplatok tri milióny korún (99–tisíc eur), aby pred šestnástimi rokmi rozhodla v neprospech jeho rodiny, ktorá tým mala prísť o reštauráciu Fatima pod Trenčianskym hradom, ktorú chcel dnes už nežijúci mafián Peter Čongrády. Štátna tajomníčka Monika Jankovská tieto závažné obvinenia odmieta.

Podnikateľ teraz žiada na trenčianskom okresnom súde obnovu konania v kauze vydierania, ktorá ho dostala pred rokmi za mreže. Práve počas väzby totiž prišiel o reštauráciu Fatima.

Vyjadrenie štátnej tajomníčky Moniky Jankovskej:

Útoky na moju osobu zo strany viackrát odsúdeného a obžalovaného zločinca Janíčka trvajú od roku 2013. Podala som trestné oznámenie na viaceré osoby, ktoré nebudem konkretizovať, aby som nemarila prácu orgánov činných v trestnom konaní. Konanie týchto viackrát odsúdených a nedôveryhodných osôb sa stupňuje a hrubým spôsobom ohrozuje aj celú moju rodinu. Cieľom je diskreditovať ma a ovplyvniť rozhodnutia sudcov v budúcich konaniach.