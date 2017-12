Otrasný prípad sexuálne zneužívaných súrodencov: Spravodlivosť prišla po 30 rokoch, trauma ostane navždy!

Pedofylný nevlastný otec bol poslaný za mreže 30 rokov po tom, čo sexuálne zneužíval súrodencov. Jeho obeťami boli brat a sestra, ktorí nemali ani tušenie o tom, že ich nevlastný otec ubližoval aj tomu druhému.

Julie McKinlayová (38) a Charles Buntine (34) boli obaja zneužívaní ich nevlastným otcom Thomasom Grayom, no trvalo desaťročia, kým sa dočkali spravodlivosti. Súrodenci boli rozdelení po tom, čo bol Charles zverený do náhradnej opatery a to, že Gray obťažoval aj jeho sestru zistil až o mnoho rokov neskôr. Ten bol zadržaný potom, čo ho obaja súrodenci udali na polícii. Ten ale obvinenie odmietol a žiadal od nich dôkazy. „Dlho som čakala na spravodlivosť a konečne, po celom tom čase, som sa dočkala. Som rada, že je Gray za tam, kde už nemôže nikomu ubližovať,“ povedala Julie pre Mirror. „Žiaden rozsudok ale nikdy nenahradí škody, ktoré napáchal mne a môjmu bratovi. Zničil nám životy.“

Charles mal len 3 roky keď ho začal Gray psychicky a sexuálne týrať. Keď mal 4 roky, bol od rodiny oddelený a zverený do náhradnej starostlivosti. Krátko potom, keď mala Julie 10 rokov, začal Gray týrať aj ju. Keď mala 18, pokúsila sa nájsť svojho brata, ktorý mal vtedy 14 a býval v detskom domove. Chcelo to ale čas, kým sa ale rozhovorili o pekle, ktoré zažili. Greya nahlásili polícii už v roku 1998, no prípad sa uzavrel kvôli nedostatku dôkazov. Prelom ale nastal v roku 2015, kedy pedofyla nachytali, ako si sťahoval nevhodné obrázky detí. Po súdnom procese bol uznaný vinným a vo väzení si odsedí 9-ročný trest.