Opitý kamionista: Následky nelichotivé!

Polícia v piatok ráno zasahovala pri dopravnej nehode s kamiónom. Iba duchaprítomnosť oprotiidúceho vodiča a priestorové pomery v okolí cesty zachránili muža pred čelnou zrážkou s kamiónom.

Kamión z Ukrajiny išiel v smere od Trnavy na obec Špačince, keď plynule prešiel do protismeru. Vodič, ktorý sa nachádzal v bezprostrednej blízkosti stihol strhnúť riadenie do poľa. "Krátko po nehode sa najskôr zdalo, že príčinou mohol byť mikrospánok vodiča kamiónu, no policajti pri dychovej skúške zistili pozitívny výsledok. V dychu mu na mieste nehody namerali 1,07 mg/l alkoholu, čo je viac ako dve promile. V nemocnici vykonal opakovanú dychovú skúšku, pri ktorej bola hodnota 0,94 mg/l," informovala Mária Linkešová, trnavská krajská policajná hovorkyňa.

Foto: PZ

Oboch vodičov previezli do trnavskej nemocnice, vodič osobného auta VW Golf utrpel predbežne ľahké zranenia. Rozsah zranení u druhého vodiča zatiaľ nie je známy. "Následkom nehody došlo k prevráteniu kamiónu cez oba jazdné pruhy a uvedený úsek cesty je stále neprejazdný. Vyšetrovateľ začne vo veci trestné stíhanie pre podozrenie z ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. V zmysle zákona hrozí za uvedené konanie trest odňatia slobody na 2 až 5 rokov," spresnilaLinkešová. Polícia žiada vodičov, aby zodpovedne pristupovali k riadeniu auta a v žiadnom prípade si nesadali za volant, ak požili alkohol. Čelné zrážky majú vo väčšine prípadov fatálne následky na živote a zdraví nielen samotných vodičov ale aj ostatných účastníkov nehôd.