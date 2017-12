Očití svedkovia poplachu v lietadle: Muž kričal, že má bombu!

Vydesení ľudia si mysleli, že nastala ich posledná hodinka! Lúčili sa so životom a zúfalí volali najbližším, aby sa s nimi rozlúčili. Všetko spôsobil agresívny pasažier počas letu z Bratislavy do Londýna. Zrazu vstal, otvoril notebook a začal kričať, že v ňom má bombu. Našťastie posádka nespanikárila a šialený cestujúci sa čoskoro ocitol v rukách polície.

Keď cestujúci nastupovali v Bratislave do lietadla, netušili, aká hrôza ich čaká.

Situácia, ktorá na smrť vydesila cestujúcich, nastala počas letu pravidelnej linky Bratislava – Stansted. Lietadlo odletelo z letiska v našom hlavnom meste vo štvrtok o 18. hodine. Webovému portálu dalito.sk sa ozval vystrašený pasažier, ktorý opísal hrozivý incident. „Asi 30 minút pred pristáním v Londýne sa zrazu jeden z pasažierov postavil a začal po slovensky kričať, že má v počítači bombu a že lietadlo vyletí do vzduchu. Bolo to strašné, všetci sme volali domov a lúčili sa s rodinami,“ povedal Bratislavčan, ktorý si nepraje byť menovaný.

„Už na letisku nám prišiel zvláštny, taký podivín. Správal sa agresívne. V lietadle sa ho snažil upokojiť personál, ale nepomohlo to,“ dodal. Tým sa hrôza zďaleka neskončila. „Keď sme pristáli na londýnskom letisku Stansted, asi dve hodiny sa nedialo vôbec nič. Len sme stáli na pristávacej dráhe a sledovali z okien prípravy britskej protiteroristickej jednotky. Najprv skontrolovali batožinu, potom vošla do lietadla protiteroristická jednotka. Takmer tri hodiny trvalo, kým spacifikovali cestujúceho, ktorý sa vyhrážal bombou. Smolu mal aj mladý Slovák, ktorý sedel vedľa neho, tiež ho zobrala protiteroristická jednotka. Pretože ten, ktorý sa vyhrážal, neskôr povedal, že bombu v počítači vlastne nemá on, ale muž sediaci vedľa neho,“ opísal dramatické chvíle vyplašený Bratislavčan.

Šok a zdesenie: Slováci zažili na palube lietadla hrôzu!

Šokujúcu udalosť potvrdil hovorca leteckej spoločnosti Ryanair Robin Kiely. „Posádka letu z Bratislavy do Londýna si vyžiadala policajnú asistenciu v súvislosti s bezpečnostným poplachom, ktorý nastal pri pristávaní. Poplach sa ukázal ako falošný. Po prehliadke lietadla polícia zadržala dvoch mužov,“ vyhlásil. Podľa ministerstva zahraničných vecí bol jeden z nich Slovák, o totožnosti druhého zatiaľ nemajú informácie. Podľa svedectva Bratislavčana, ktorý sa ozval portálu dalito.sk, by mali byť obaja Slováci. Jedného z nich onedlho pustili, čo nám potvrdila aj britská polícia.

Muža, ktorý sa vyhrážal bombou, zadržala protiteroristická jednotka. Foto: Matej Kalina

„Privolali nás na letisko pre bezpečnostnú hrozbu. Na miesto sme dorazili o 20.30 hodine (19.30 britského času). Spravili sme všetky potrebné kontroly a nenašli sme nič podozrivé. Zadržali sme 34-ročného Slováka v súvislosti s podozrením na ohrozenie bezpečia v lietadle a šírenia falošnej hrozby. Momentálne je vo väzbe,“ povedala hovorkyňa britskej polície v Essexe Rebecca Statha. Napriek počiatočnej panike si cestujúci poradili sami.

„O konzulárnu pomoc v danom prípade nepožiadal naše veľvyslanectvo v Londýne žiaden slovenský občan,“ potvrdilo ministerstvo zahraničných vecí. Teroristické ohrozenie na území Slovenska sa po tomto šokujúcom incidente nezmenilo. Polícia však ostáva v strehu. „Bezpečnostné opatrenia boli zvýšené už počas nášho predsedníctva EÚ na druhý stupeň, ten stále trvá,“ uviedol hovorca ministerstva vnútra Petar Lazarov. „Znamená to väčší pohyb policajných zložiek, rôzne kontroly aj hliadky. Viac informácií vzhľadom na bezpečnostné opatrenia nemôžeme z dôvodu bezpečnosti zverejniť,“ vysvetlil.

Analytik Juraj Zábojník: Áno, musíme sa báť!

„Vzhľadom na to, čo sa deje vo svete, nič nemôže byť pod kontrolou. Veď napríklad len v Londýne je 3,5 až 4-tisíc radikálov! Rozbehla sa radikalizácia najmä mladých ľudí, využívajú na to hlavne sociálne siete. Porušili sme základné pravidlá našich predkov. Európa sa geograficky stráca. Posilňujú sa pracovné sily zo zahraničia, klesá bezpečnosť. Áno, musíme sa báť. Že môžeme byť v pokoji, na to musíme zabudnúť.“