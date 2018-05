Obrovská nezodpovednosť: Opitá matka šoférovala s 8-ročným dieťaťom v aute!

Žena mala poriadne vypité, no ani to jej nezabránilo sadnúť si do auta a zobrať aj svoje dieťa.

Obrovská nezodpovednosť: Opitá matka šoférovala s 8-ročným dieťaťom v aute!

"S osemročným dieťaťom v aute jazdila v pondelok večer po ceste I. triedy v Rajci 43-ročná Renáta z okresu Žilina, ktorej policajti pri dychovej skúške namerali 1,19 mg/l (2,48 promile) alkoholu vo vydychovanom vzduchu," informoval žilinský policajný hovorca Radko Moravčík. Doplnil, že žena čelí obvineniu z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. "Policajti jej obmedzili osobnú slobodu a predviedli ju na policajný útvar. Poverený príslušník PZ skončil skrátené vyšetrovanie a spis predložil prokurátorovi s návrhom na podanie obžaloby na obvinenú ženu. V prípade dokázania viny jej hrozí trest odňatia slobody až jeden rok," uviedol Moravčík.

Autori: TASR , jr