OTRASNÝ POHĽAD: Neuveríte, čo uvidel Dávid (15) po tragickej nehode na svojom ramene!

Smutná cesta domov. Tragickou nehodou sa skončil pre Margitu B. (†66) z Plavých Vozokán v Levickom okrese návrat z nedeľného výletu do Trnavy. Do vozidla, v ktorom sa viezla spolu s manželom, vnukom a zaťom narazilo medzi Veľkým Lapášom a Vrábľami auto s tromi colníkmi, pričom dôchodkyňa bola na mieste mŕtva. Piatich mužov a jedného 15-ročného chlapca museli záchranári po ošetrení previesť do okolitých nemocníc.

Tragická nehoda sa stala okolo pol šiestej večer. Colníci sa vracali z pracovného výjazdu naspäť do Nitry, pätica v osobnom aute sa už tešila na svojich najbližších doma. Žiaľ, stalo sa niečo, s čím ani jedna osádka v oboch vozidlách nerátala. Auto colníkov v snahe zabrániť zrážku s pred ním idúcim a brzdiacim malým nákladiakom jeho vodič strhol do protismeru kde práve prechádzala Kia Ceed aj s päťčlennou posádkou. Čelný náraz mal smutnú bilanciu. „Obe autá prakticky vôbec nebrzdili, lebo tam nebola žiadna brzdná dráha. Hrozné. Zle dopadol aj Margitin manžel, ktorý je s veľmi vážnymi zraneniami v novozámockej nemocnici,“prezradil nám príbuzný nebohej ženy. „Pacient k nám bol privezený leteckými záchranármi a umiestnení na oddelení Anesteziológie a intenzívnej medicíny, tohto času je v stabilizovanom stave a mimo ohrozenia života. Hneď ako to jeho stav dovolí bude prevezený do levickej nemocnice,“ opísala hovorkyňa novozámockej nemocnice Ľubica Juríková zdravotný stav Margitinho manžela Ľuboslava (70), ktorý sedel vedľa vodiča.

Babka mu zomrela na rameni

Hrôzostrašný obraz sa po obrovskom náraze naskytol pätnásťročnému Dávidovi, ktorý sedel vedľa svojej babky vzadu za spolujazdcom vodiča. „Povedal mi, že pred nárazom jedol a počúval hudbu v slúchadlách, takže na to, čo sa stalo si veľmi nepamätal. Keď sa prebral tak uvidel ako mu babka leží na rameni a je asi už mŕtva,“pridal strašný Patrikov zážitok jeho bratranec. Udalosť opísal aj vodič malého nákladiaku, ktorý šiel pred autom colníkov. „Vozidlá pred mnou brzdili, tak som musel aj ja. Vodič čo šiel za mnou to už zrejme nestihol, a tak strhol svoje vozidlo do protismeru. A vtedy sa to stalo,“povedal šofér malého nákladiaku Yu (57). Zranených odvážali záchranári do nemocníc v Nitre, Zlatých Moravciach, Leviciach a Nových Zámkoch.

Colníci chcú finančne pomôcť

Trojica colníkov skončila po čelnom náraze relatívne dobre, všetkých po ošetrení prepustili domov. „Po nehode boli prevezení na ošetrenie do nemocníc v Zlatých Moravciach a Leviciach, odkiaľ ich po ošetrení ešte v ten večer všetkých prepustili do domáceho liečenia,“ uviedla hovorkyňa Colnej správy Ivana Skokanová. Colníkmi udalosť otriasla natoľko, že sa rozhodli pomôcť rodine nebohej ženy. „Je to tragická udalosť, ktorá sa hlboko dotkla celej Finančnej správy, preto jej vedenie hľadalo spôsob, ako pomôcť pozostalej rodine. Spoločne s vedením Colného úradu Nitra sa preto okamžite po tom, ako sa o tejto tragickej udalosti dozvedelo rozhodlo zorganizovať finančnú zbierku pre rodinu zosnulej,“doplnila Skokanová. „Vo veci vedieme trestné stíhanie pre prečin usmrtenie,“ doplnila nitrianska krajská policajná hovorkyňa Renáta Čuháková.

