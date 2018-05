OBROVSKÉ emócie! Takto súd rozhodol v prípade Jozefa (49), ktorý ODPOJIL svojho chorého syna od prístrojov

Už pozná svoj ortieľ! Jozef Andrej (49), ktorý mal podľa obžaloby pred tromi rokmi odpojiť svojho ťažko chorého syna Dominika (✝24) od prístrojov, si včera vypočul rozsudok. V čase chlapcovej smrti bol otec na opateru synčeka sám, jeho manželka bola hospitalizovaná na psychické problémy. Ako to dopadlo?



Obrovská úľava pre Jozefa Andreja (49)! Z vraždy, za ktorú mu hrozilo doživotie, je nakoniec trestný čin usmrtenia z nedbanlivosti. Tak rozhodol včera prešovský krajský odvolací súd. Muž čelil od roku 2015 obžalobe z eutanázie svojho syna Dominika († 24). Ten bol celý život pripútaný na lôžko a neustále sa museli oňho starať. Podľa prokuratúry ho mal jeho otec úmyselne odpojiť od prístrojov.

Odvolací senát včera uznal, že Jozef Andrej svojmu synovi neublížil úmyselne a za trest mu vymeral obdobie, ktoré už strávil vo väzbe. Po rokoch trápenia si tak konečne mohol vydýchnuť. Vyhol sa totiž trestu 25 rokov za mrežami alebo doživotiu.

Prestal dýchať

Súd sa včera priklonil k verzii obžalovaného, že Dominik, ktorý aj podľa lekárov v ten deň umieral, prestal samovoľne dýchať. „Do komatózneho stavu sa dostal ešte pred odpojením od umelej pľúcnej ventilácie, nie až po jej odpojení,” uviedla pri vyhlasovaní rozsudku Eva Rešátková, predsedníčka senátu Krajského súdu v Prešove.

Jozef Andrej bol v tom čase s Dominikom doma sám, lebo jeho manželka ležala v nemocnici. Snažil sa syna po tom, ako modral a dusil sa, oživovať. Preto dýchací a odsávací prístroj opakovane zapájal a odpájal.

Senát však J. Andreja uznal za vinného z usmrtenia z nedbanlivosti. Vyčítal mu, že sa sám pokúšal syna zachraňovať. Síce s najlepším úmyslom, no neprivolal odbornú pomoc, hoci vedel, že to môže mať fatálne následky. Za to mu súd uložil trest 8 mesiacov a 22 dní za mrežami. Ide o obdobie, ktoré si už obžalovaný odsedel vo vyšetrovacej väzbe.

Celodenná starostlivosť

J. Andrej sa s manželkou takmer štvrťstoročie obetavo starali o svojho nevládneho syna. Aby sa nezadusil, museli mu hlieny odsávať denne aj 20-krát. Ak by čo len raz zaspali, chlapec by zomrel na zadusenie. Často Dominika resuscitovali, no boli na to dvaja, a ak bolo potrebné, jeden ho oživoval a druhý privolal pomoc. V inkriminovaný deň bol však obžalovaný doma sám. ,,Vedel som, že v takomto prípade išlo o čas. Nikdy by som svojmu synovi neublížil, chcel som mu život predĺžiť čo najviac, ako sa len dalo. Prial som si, aby žil a uzdravil sa,” vravel nám pohnutým hlasom.



Rozhodnutie je právoplatné, lebo muž si niekoľkomesačný trest už odsedel počas väzby. „Po tej dlhoročnej starostlivosti o takého ťažko postihnutého syna, ktorú si nikto z ľudí, ktorí majú zdravé deti nevie ani predstaviť, to, že je dnes slobodný človek, je veľká satisfakcia,” povedal jeho obhajca Daniel Lipšic. Podľa jeho mienky, v tých sekundách a minútach, keď už bol Dominik v kóme, bolo logické, že sa ho snažil oživiť sám. Takýto názor mala aj znalkyňa z odboru psychológie, podľa ktorej je prirodzené, že pod tým stresom človek upredností priame riešenie, ako volanie záchranky, čo by trvalo niekoľko minút. “Zdôrazňujem, že chlapec už bol v kóme a ani príchod rýchlej zdravotníckej pomoci by ho nezachránil,” vysvetlil obhajca.

Jozefovi však počas procesu prestala veriť jeho manželka. Pár sa rozviedol a pani Renáta sa stará o mladšieho syna.

Čo sa udialo 26. 9. 2015?

Podľa obžaloby mal v ten deň J. Andrej odpojiť od prístroja svojho vážne chorého syna Dominika (✝24), ktorý mal ťažko poškodené srdce a mozog. V čase chlapcovej smrti bol otec na opateru sám, jeho manželka bola hospitalizovaná na psychické problémy.

V osudný deň mu Dominika priviezla okolo poludnia záchranka z popradskej nemocnice, kde bol 3 dni preto, že mu menili na ARO dýchaciu kanylu.

Otec od začiatku tvrdí, že si odskočil na toaletu, a keď sa vrátil, chlapec mal prevrátené oči a dusil sa. Ihneď ho začal oživovať, zároveň sa pokúšal odsávať mu hlieny. Nemal čas na to, aby volal záchranku, išlo o sekundy.