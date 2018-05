OBROVSKÁ TRAGÉDIA: Bračekovia darmo čakali na svojho otca, Marián (†37) už za nimi k babke nedorazil!

K svojim milovaným už nedorazil! Len bôľ a plač zažíva mladá rodina z obce Sebedražie pri Prievidzi, ktorá behom sekundy stratila svojho milovaného otca. Marián (†37) tragický zahynul pri nehode, ktorá sa stala vo štvrtok večer.

Marián išiel pre svojich chlapcov, ktorí boli u svojej babky, no k ním sa už nedostal. Z doposiaľ nezistených príčin prešiel s vozidlom vľavo do protismeru mimo vozovku a narazil do brehu kanála a následne do stromu.

Marián (†37) našiel svoju smrť vo svojom aute. Foto: polícia

Vozidlo Seat ostalo po náraze prevrátené na streche. Na následky zranení vodič podľahol priamo na mieste dopravnej nehody. „Vodičovi bude odobratá krv na zistenie, či pred jazdou požil, alebo nepožil alkohol alebo inú návykovú látku pri nariadenej súdnej pitve,“ uviedla pre Plus JEDEN DEŇ trenčianska policajná hovorkyňa Elena Antalová.

Škoda bola predbežne vyčíslená na asi 2 000 eur. No najväčšiu škodu utrpela Mariánova rodina. Po sebe totiž zanechal smútiacu manželku a dvoch školopovinných synov. To, že havaroval na rovnej ceste si nevie vysvetliť ani najbližšia rodina. „Cesta, na ktorej havaroval, je rovná, bez akýchkoľvek zákrut. Ťažko povedať, či dostal mikrospánok, bol zvyknutý šoférovať aj v noci. Bude nám veľmi chýbať, no najmä manželke a dvom synom. V nich sa videl, pre rodinu by zniesol aj modré z neba,“ vraví Mariánova príbuzná. Samko (11) a Dávid (15) tak budú teraz vyrastať už ako polosiroty.

Marián (†37) už svoju rodinu nikdy neuvidí. Foto: archív int.

Mariánovu manželku Andreu (35) sme našli doma. „Zrútil sa mi celý svet, najhoršie to znášali deti, keď sa dozvedeli, že ich ocko sa už domov nikdy nevráti,“ zmohla sa na pár slov. Obaja pracovali dlhé roky v autobusovej doprave, Marián bol momentálne nezamestnaný.

Príčina a miera zavinenia tejto tragickej dopravnej nehody, pri ktorej zbytočne vyhasol ľudský život, je v štádiu vyšetrovania.

