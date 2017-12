Nočná mora pasažierov počas jazdy v zime: Šoférovi Petrovi išlo v diaľničnom tuneli o život!

Nechýbalo veľa a mohlo to skončiť hotovou katastrofou! Do auta idúceho oproti totiž vrazilo kusisko ľadu ulomené z kamiónu. V čelnom skle pritom zanechalo obrovskú dieru. Najhrozivejšie na celom prípade je, že k nešťastiu došlo priamo v tuneli, teda v stiesnenom priestore.

Nehoda sa stala v diaľničnom tuneli Branisko na východe Slovenska. Nešťastníkom bol Popradčan Peter jazdiaci s firemným mercedesom. Ten po kolízii nútene volal o pomoc cez SOS kabínu. „Asi tak nejak to dopadne, keď má kamión ľad na návese. Hrúbka asi sedem centimetrov,“ okomentoval hrozivú kolíziu a ukázal fotky s rozbitým čelným sklom a zničenou prístrojovkou.

Ak by si poškodený vodič nezachoval duchaprítomnosť, všetko mohlo byť inak. „Za kamiónom nejdem nikdy nalepený, mám nejaké kilometre odjazdené. Ale tento šiel oproti a v tuneli sa nemáte kde uhnúť. Bolo to, ako keby niekto vystrelil z brokovnice, nič a zrazu všade sklo a ľad,“ poznamenal Peter.

Po nehode prišla na miesto polícia. Poškodenému vraj muži zákona potvrdili, že kamión bol biely a s červeným návesom. Evidenčnú značku však pre zaostrenie ale nebolo možné rozpoznať. „Kamerový systém nie je navrhnutý na identifikačné účely a kamery osadené v tuneli Branisko majú charakter priemyselných kamier. Preto nebolo možné a ani prakticky nie je možné čítať evidenčné čísla vozidiel,“ vysvetlil nám Daniel Džobanik z krajskej polície v Prešove.

Podľa všetkého to vyzerá tak, že vodič kamiónu si pred jazdou nesplnil, čo mal. Jeho konanie polícia vyšetruje ako priestupok. „Vodič vozidla je pred jazdou povinný odstrániť z vozidla a z nákladu kusy ľadu a snehu, ktoré by sa počas jazdy mohli uvoľniť,"poznamenal Džobanik. Podľa neho nezodpovednému šoférovi kamiónu je možné uložiť blokovú pokutu v správnom konaní až do výšky 800 eur.