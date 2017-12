Nevinná hra sa zmenila na boj o život: Otec videl, ako jeho malú dcérku (5) trhajú psy

Otrasný pohľad na malú dcérku sa naskytol Jozefovi z Fiľakova. Dievčatko sa hralo na snehu pred domom starých rodičov a jej otec išiel na štvrťhodinu na aute do mesta. Keď sa vracal, uvidel ako Lana leží na snehu a dva psy ju trhajú. Pred katastrofou ju zachránil v poslednej chvíli.

„V meste som bol len na chvíľu. Už z auta som videl, ako jeden pes Lanu ťahá a druhý do nej skáče. Začal som trúbiť, ale psy nereagovali a stále do nej útočili,“ spomína si na desivé momenty otec dievčatka. „Keďže chodím do farmy v Prahe a tam sú zvieratá, nosím pri sebe plynovú pištoľ. Vybehol som z auta a vystrelil som dvakrát do vzduchu. Psy vtedy odskočili asi len na štyri metre. Neváhal som ani na sekundu a bežal som zobrať Lanu na ruky. Bola celá krvavá na hlave aj na krku, mala roztrhanú vetrovku a plakala,“ hovorí Jozef.

Krutá smrť folkloristu Mariána († 39): Zanechal po sebe malého anjelika

Podľa neho ho dva psy, mladá suka so šteňaťom ťahali po snehu viac ako dvadsať metrov. „Myslím si, že som tam prišiel v poslednej chvíli a zachránil dcére život. Nechcem ani pomyslieť na to, ako by to dopadlo, keby som tam nešiel,“ pripomína.

„Keď som dcéru vzal na ruky, tie psy ešte neušli, ale lízali na snehu krv, ktorá dcére vytiekla, keď ju hrýzli,“ dodal nahnevaný Jozef. Podľa neho by mali poslanci v národnej rade uzákoniť, aby boli deti pred psami viac chránené ako dospelí.

Psy patria Pavlovi, ktorý sa zvykne zdržiavať asi o dvesto metrov vyššie v chatovej osade. Psy mal vždy doteraz voľne pustené. „Nikdy doteraz nikomu neublížili a ani do nikoho nezaútočili. Keď išiel vždy okolo niekto cudzí, len brechali,“ tvrdil Pavol.

Lana nevie spávať

Dievčatko má od štvrtka, keď psy na ňu zaútočili obrovské psychické problémy.

„Nevie spávať. V Noci sa budí na to, že sa jej sníva niečo zlé. Buď skríkne, alebo stoná. Nechce ísť ani do škôlky ani nikde, lebo hovorí, že sa hanbí, že je škaredá. Tak ako sa tešila na sneh, už sa ho bojí,“ povedala mama Timea. „Bojím sa snehu, lebo som sa v ňom dusila,“ zareagovalo dievčatko.

Názor odborníka: Suka učila šteňa loviť

Šéf športovej kynológie na Slovensku Juraj Štaudinger si myslí, že suka učila svoje šteňa loviť.

„U psov je to komplex svorky. Matka pravdepodobne v tomto prípade učila svoje mladá loviť. To dievča brali ako korisť. U psov je vždy dominantná samica, takže to bol podľa mňa lov. Bolo by treba zistiť aj to, akých rodičov mali obidva psy,“ povedal Juraj Štaudinger.

Podľa neho je za útokmi psov v prvom rade to, ako je pes vychovaný. „To automaticky znamená chybu majiteľov. Každý pes urobí len to, čo mu človek ako mysliaci tvor dovolí. Ak majiteľ nechce. aby pes utekal von, musí urobiť ohradu. Najrizikovejšími psami sú krížence a tieto vo Fiľakove asi také sú,“ dodal šéf športovej kynológie na Slovensku.

Záchranári: Dievča bolo v strese a šoku

Prvotné zdravotné úkony robili záchranári vo Fiľakove, neskôr na ambulancii v Lučenci, kde odvtedy s Lanou chodia každý deň na prevezy. „Dievčatko malo početné hryzné rany na tvári, na oboch ušniciach, na záhlaví, po celom tele hematómy, pulz 140,“ informoval lekár Július Hegeduš.

Keďže podľa veterinárov psy nie sú očkované, dievčatko musí dostať viacero injekcií, aj proti besnote.