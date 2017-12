Nešťastie na priechode pre chodcov: Svojim telom zachránil dcérku Anetku (2)

Stáli pri nich všetci anjeli. Na žilinskom sídlisku Solinky osobné auto na priechode pre chodcov zrazilo otca a jeho malú dcérku (2). Na mieste zasahovali hasiči a záchranári, ktorí zranených previezli do nemocnice.

Nehoda sa stala v stredu večer o 17:54, kdy záchranári dostali hlásenie. Keďže záchranná stanica sa od miesta nehody nachádza len 200 metrov, záchranári boli na mieste ako prví. Otec František (36) so svojou dcérkou Anetkou (2), ktorú mal na rukách kráčal na druhú stranu po priechode pre chodcov, keď zrazu do nich narazilo auto. Podľa prvotných informácií, mal vodič zraziť ženu s dieťaťom. Neskôr sme však zistili, že na priechode pre chodcov sa nachádzal otec s dieťaťom a auto šoférovala žena.

Vodička si ľudí nevšimla

Podľa polície vodička (28) šoférovala motorové vozidlo BMW 520 v meste Žilina po Obvodovej ulici v smere od sídliska Vlčince smerom do centra mesta Žilina, keď pri trolejbusovej zastávke Limbová ulica na sídlisku Solinky nedala prednosť chodcom prechádzajúcim cez priechod pre chodcov, ktorý prechádzali v smere od Limbovej ulice na druhú stranu. "Chodec s dvojročným dieťaťom po zrážke spadol na prednú kapotu vozidla a čelné sklo a potom na vozovku. Dychová skúška u vodičky a chodca bola s negatívnym výsledkom," informovala nás žilinská policajná hovorkyňa Jana Balogová. Doprava bola kvôli nehode obmedzená a tvorili sa kolóny z oboch strán.

Zranených previezli do nemocnice

Vodička neutrpela žiadne zranenie. Otec s malou dcérkou utrpeli predbežne ľahké zranenia. „Môžem potvrdiť, že sme vyslali posádku k zranenému dieťaťu a k dospelému mužovi. Dieťa bolo pri príchode záchranárov pri vedomí a malo povrchové poranenie hlavy. Otec krvácal z hlavy, obaja boli prevezení do nemocnice v Žiline," vyjadrila sa hovorkyňa záchranárov Alena Krčová. Podľa PR špecialistky zo záchranky Falck, dieťa bolo pri vedomí. "Zrejme pri páde na zem si zakúslo do perí s ktorých krvácala, ale vážne zranenia nemalo. Okolostojaci ľudia sa snažili dieťa upokojiť do príchodu lekára," poznamenala Kvetoslava Kirchnerová. Na vozidle vznikla škoda vo výške približne 1000 eur. Na miesto dorazili okrem policajtov aj hasiči a záchranky. Zranených previezli do žilinskej nemocnice.

Horšie dopadol otec

"Muž utrpel otras mozgu, dieťa bolo vyšetrené a prepustené domov," uviedla hovorkyňa nemocnice Viera Jurčiová. Jeho stav je podľa našich informácií stabilizovaný. "Zatiaľ sa má celkom dobre, no od tej nehody si na nič nespomína, takže ani nevie ako presne k nehode došlo," dozvedeli sme sa z nášho dobre informovaného zdroja z nemocnice. Rodina sa k nehode nechce vyjadrovať. "Sme šťastní, že sú obaja nažive, stáli pri nich všetci anjeli," krátko sa vyjadrila známa z rodiny.

V tomto období zvýšte opatrnosť

Polícia vyzýva vodičov, aby prispôsobili jazdu stavu a povahe vozovky najmä v tomto období, kedy začína na vozovku padať sneh a cesty sú šmykľavé. Treba si uvedomiť, že v takomto počasí nie je možné jazdiť tak, ako v letnom období. Zbytočne nehazardujte a neriskujte predbiehaním. Znížte rýchlosť a zvýšte vzdialenosť medzi vozidlami. Tiež sa plne venujte vedeniu vozidla a sledujte situáciu v cestnej premávke. Tam, kde je znížená viditeľnosť, použite stretávacie svetlá, prípadne hmlové svetlá, denné svietenie je nedostatočné. "Na cestách je maximálny počet policajtov, ktorí riadia premávku a pomáhajú vodičom. Všetci však musíte prispieť k bezpečnosti a správať sa na cestách zodpovedne," dodala policajná hovorkyňa.