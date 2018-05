Nepochopilteľný čin muža: Vodiča (34) zasiahol bejzbalkou, skutočný dôvod vás zarazí!

Obeť nezmyselného útoku utrpela ťažkú zlomeninu tváre.

Polícia žiada verejnosť o pomoc pri stotožnení neznámeho páchateľa, ktorý v pondelok 30. apríla bezjbalovou palicou napadol 34-ročného muža z Púchova. Palicou ho udrel do hlavy a spôsobil mu zlomeninu tvárových kostí.

Ako informovala trenčianska policajná hovorkyňa Elena Antalová, k incidentu došlo v súvislosti s tragickou dopravnou nehodou na diaľnici D1 pri Dubnici nad Váhom, pri ktorej vyhasol život vodiča nákladného automobilu s cisternou.

„Na ceste I/61 vznikali kolóny a doprava bola zhustená. Doposiaľ neznámi páchatelia asi o 21.50 h v Dubnici nad Váhom v blízkosti svetelnej križovatky pri supermarkete Tesco zablokovali vozidlom VW Passat striebornej farby s ilavskou poznávacou značkou Škodu Fabia červenej farby. Z vozidla vystúpili dvaja muži, jeden z dvojice vytiahol z kufra bejzbalovú palicu a so slovami "ako to jazdíš" udrel vodiča Fabie pálkou do hlavy. Poškodený po útoku utrpel zlomeniny tvárových kostí, ktoré si vyžiadali hospitalizáciu a operačný zákrok,“ uviedla Antalová.

Ako dodala, vyšetrovateľka odboru kriminálnej polície z Trenčína začala trestné stíhanie za zločin ublíženia na zdraví. „Akákoľvek informácia môže polícii pomôcť pri objasnení tohto skutku. Informácie môže verejnosť zatelefonovať aj anonymne na telefónne číslo 158,“ doplnila policajná hovorkyňa.