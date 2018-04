Najväčšia krádež v histórii Slovenska: Dôchodkyňu (81) obrali o obrovskú sumu, stopa končí pri Magde a Agnese!

Polícii sa nedarí vypátrať dve ženy! Ido o podozrivú dvojicu, ktorá ešte v januári zrejme okradla 81-ročnú dôchodkyňu z Bratislavy o sumu neuveriteľných 56-tisíc eur.

„V januári sme vás informovali o najväčšej krádeži spáchanej na seniorke, keď v Bratislave prišla o 56-tisíc eur,“ píše polícia v ozname, v ktorom sa obracia na verejnosť.

Dve ženy zastavili na Trebišovskej ulici v Bratislave starú pani a vypýtali si peniaze pre kamaráta po dopravnej nehode.Dobrosrdečná starenka netušila, že ide o známy trik a pustila ich do bytu. To nemala robiť. Dvojica jej to „spočítala“ krádežou celoživotných úspor.

V súvislosti s týmto prípadom polícia opakovane žiada verejnosť, aby pohyb žien ľudia oznámili. „Ak viete, kde sa nachádzajú, volajte na 158,“ uvádza polícia.

Obe ženy - Magdaléna Lakatošová (45) a Agnesa Šárkӧziová (56) majú trvalý pobyt v Lučenci.

Prípady z minulosti

4,5-tisíca eur + 2-tisíc českých korún – o takúto sumu prišiel tento rok dôchodca z Košíc (87), keď naletel zlodejovi, ktorý sa tváril, že mu vráti preplatok zo Sociálnej poisťovne

– o takúto sumu prišiel tento rok dôchodca z Košíc (87), keď naletel zlodejovi, ktorý sa tváril, že mu vráti preplatok zo Sociálnej poisťovne 15-tisíc eur zmizlo 73-ročnej dôchodkyni zo Zádielu. Mužovi, ktorý sa predstavil ako doktor, ktorý zháňa pomoc pre ranené dieťa dala peniaze na účet.

zmizlo 73-ročnej dôchodkyni zo Zádielu. Mužovi, ktorý sa predstavil ako doktor, ktorý zháňa pomoc pre ranené dieťa dala peniaze na účet. 12-tisíc eurv peniazoch a šperkoch zmizlo 65-ročnej dôchodkyni z Komárna. V roku 2015 sa jej dvaja páchatelia predstavili ako policajti a využili jej nepozornosť.

