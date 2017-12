Nahnevaní rodičia Timei (†22): Lekári dcérke nepomohli, zomrela a teraz ešte aj klamú!

Najskôr zbytočná smrť, potom klamstvá. Smútok, žiaľ, zúfalstvo a najnovšie aj hnev cítia manželia Tóthoví zo Štúrova v okrese Nové Zámky po smrti dcérky Timei (+22). Hoci od smrti ich jediného dieťaťa uplynulo už viac ako dva a pol roka, dodnes nechápu, prečo muselo ich vážne choré dievčatko zomrieť. A aby toho nebolo málo, pred pár dňami zistili, ako tvrdia, že lekár, ktorý pre znaleckú organizáciu písal správu, falšoval jej lekárske záznamy, ktoré sú doložené aj do zdravotnej dokumentácie u všeobecného lekára!

Nočná mora sa pre Tóthovcov začala v apríli 2014. Vtedy začala mať ich dcérka Timea problémy vyprázniť sa, a tak išla k svojej lekárke. Ona, ale ani chirurg však nič nezisti, lenže mladá žena mala stále bolesti brucha. Gastroenterológ z Nových Zámkov jej na základe ultrazvukového vyšetrenia diagnostikoval dyspeptický syndróm (súbor chronických funkčných tráviacich ťažkostí a problémov) a predpísal jej lieky. „Nepomohli jej, pretože bolesti pretrvávali ďalej. Ledva stála na nohách. Videli sme, že je zle, tak sme šli znovu k lekárovi, lenže opäť sme skončili len pri ultrasonografii. Nikto jej však neodobral krv ani nespravil gastroskopiu na CT prístroji,“ spomína si Timeina mama Andrea (47) na chvíle, ktoré by zo svojho života najradšej vymazala. To najhoršie ale ju i jej dcérku však ešte len čakalo.

Zhasínala aj ikierka nádeje

Timei neskôr v novozámockej nemocnici, kde jej konečne urobili prvé gastroskopické vyšetrenie, zistili, že má na žalúdku nádor. „Potvrdilo to aj CT vyšetrenie. Odobrali jej vzorku na histológiu a po desiatich dňoch sme sa dozvedeli, že má rakovinu lymfatických uzlín, tzv. Burkittov lymfóm. Bol to pre nás šok a len ťažko zmierovali s tým, že diagnózu lekári určili až skoro po piatich mesiacoch,“ vraví ďalej Andrea. „Lekári nás tiež upozornili, že ju budú musieť operovať, ba možno jej odstránia celý žalúdok. Zmierili sme sa s tým s nádejou, aby jej to pomohlo. Dcéra skončila v bratislavskom onkologickom ústave, lenže ani tam ju neoperovali, ba v polovici novembra 2014 ju prepustili domov s tým, že na 99% je vyliečená. Žiaľ, nestalo sa, a problémy sa jej v januári 2015 vrátili,“ dodáva Timein otec Tibor (50).

Iní s takou diagnózou žijú, ona zomrela

Mladá žena musela podstúpiť ďalší cyklus liečby, ktorý jej ale priniesol iba samé komplikácie. Ešte stále ju však neoperovali, iba ožarovali. Žiaľ, v januári sa ukázalo, že jej nádor na žalúdku narástol znova. „Lekári skúšali iný typ chemoterapie, potom rádioterapiu, nádor sa jej ale rozrastal. Až vtedy začali hovoriť o operácii, na ktorú však bolo neskoro. Timejka nám zomrela nadopovaná morfiom presne na Veľkonočnú nedeľu 5. apríla 2015. Na oddelení paliatívnej starostlivosti už ani neprijímala stravu, pretože jej zlyhali obličky,“ vraví so slzami v očiach Andrea. Krátko po dcérinej smrti sa obrátili užialení rodičia na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou so žiadosťou, aby prešetril postup lekárov pri liečbe Timei. „Vieme, že s diagnózou, akú malo naše dievčatko po správnej liečbe mnohí žijú, ona však zomrela. Sme presvedčení, že vinou lekárov. Ostatne, potvrdil to aj ÚDZS, ktorý napísal, že vo veci Timei pochybil doktor Salgó,“ netajili najbližší nebohej Timei, lenže to, čo prišlo potom ich úplne dostalo.

Druhé trestné oznámenie

Rodičia Timei po zistení Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou podali na polícii trestné oznámenie na neznámeho páchateľa s nádejou, že sa jej podarí nájsť vinníka zodpovedného za smrť ich dcéry. „Podozrenia sme síce mali, najviac práve na doktora Salgóa, no istí tým, ktorý lekár či lekári to presne boli sme si neboli. To, čo sme zistili neskôr nás však úplne dostalo,“ pokračuje otec Tibor. Jeho manželka pri porovnávaní niektorých listín zistila, že v dokumentácii ich dcéry, ktorú zaslali lekári vyšetrovacej komisii, sú závažné nedostatky týkajúce sa lekárskych správ. „Úplnou náhodou som pri porovnaní lekárskych správ objavila, že sú v nich pozmenené viaceré údaje. A to do takej miery, že ovplyvnili rozhodovanie znaleckej komisie. Sú tam nielen pozmeňované dávovania liekov, ale aj lekárske správy v dňoch 4. 7. a 13. 8. 2014. Absurditou sú rozdielne adresy bydliska Timei v čase jej vyšetrenia, konkrétne 28.8.2013. Aj z tohto dôvodu sme preto na polícii podali druhé trestné oznámenie za falšovanie dokumentov, tentokrát ale už na konkrétnu osobu, ktorou je doktor Peter Salgó. On, podľa nás, nesie najväčšiu vinnu na tom, prečo musela naša dcéra zomrieť,“ prezradila závažnú informáciu Timeina mama Andrea.

Nemá záujem obhájiť sa?

Prirodzene, oslovili sme i samotného lekára Petra Salgóa, na ktorého Timeini rodička podali trestné oznámenie a poslali na neho aj sťažnosť na Nitriansky samosprávny kraj. V jeho ambulancii nám telefón zodvihla jeho zdravotná sestra, ktorej sme povedali kto volá a čo chceme. Po porade s lekárom nám oznámila, že pán doktor má teraz veľa práce, a že po zanechaní kontaktu nám zavolá. Žiaľ, neozval sa a v ambulancii nám na naše ďalšie pokusy skontaktovať sa s ním už nikto nedvíhal telefón. Smutný a zaujímavý prípad zároveň budeme sledovať aj ďalej.