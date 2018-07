NOVÉ FAKTY v prípade dobodanej Márie (†40): Kolegyne BEZ SERVÍTKY prehovorili, ako to bolo NAOZAJ!

Hrôza a veľký smútok. Toto všetko ešte stále rezonuje v hlavách kolegýň nebohej Márie (†40) z Trhovej Hradskej, ktorú vo štvrtok okolo polnoci v ich spoločnom dome viac ako dvadsiatimi bodnými ranami zavraždil manžel Ľudovít (43). Postupne sa na povrch dostávajú informácie, ktoré sú doslova desivé.

Zrejme iba málokto z okolia vedel, aké peklo zažíva Mária doma pri svojom žiarlivom manželovi. „Nie raz mi hovorila, že sa to s ním už nedá vydržať. Povedal jej, že ak nebude jeho, tak nikoho, a ak si niekoho nájde, že ju zabije,“ prezradila Oľga, vedúca z benzínovej pumpy v Dunajskej Strede, kde zavraždená žena pracovala. Podľa nej Ľudovít Márii od skorého rána v deň vraždy vypisoval sms správy a aj telefonoval, na čo mu ona povedala, že má veľa práce, a že sa musí sústrediť na ňu. „To, čo pri ňom zažívala bolo hotové peklo, ale nikdy sa nikomu o tom nezdôverila,“ dodala ďalšia z kolegýň, Betty. Máriinho syna si podľa našich informácií po tragédii zobrala k sebe jej sestra.

Odísť od tyrana už nestihla

Mária mala dve práce, lebo splácali hypotéku na dom, a aj ďalšie pôžičky. Ľudovít však v ostatnom čase často menil zamestnania, čo jej malo dosť vadiť. Okrem práce na benzínke chodila upratovať ešte do dvoch domov. „Práve v tom jednom ju mal muž vyhľadať, dokopať a zbiť. On bol totiž strašne žiarlivý,“ vraví ďalej Oľga.

Nikto však nechápe, prečo toto všetko Mária trpela. Hoci, podľa slov kolegýň mala vraj už vyhliadnutý aj byt, kam sa chcela po odchode od manžela spolu so synom nasťahovať. „Neviem o tom, že by mala druhého chlapa, ale psychicky to s ním už nevládala. Žiaľ, jeho slová o tom, že ak od neho bude chcieť odísť, tak ju zabije, sa naplnili,“zareagovala smutne ďalšia z kolegýň.

Aj podľa nej bola nebohá žena veľmi priateľská, príjemná a pracovitá, ktorá si ale svoje domáce trápenie nechávala pre seba. Polícia obvinila Ľudovíta z obzvlášť závažného zločinu vraždy spáchanej na blízkej osobe, za čo mu hrozí basa na 20 – 25 rokov prípadne doživotie.

