NEŠŤASTIE pri práci na studni: Muž letel do hĺbky 9 metrov

Leteckí záchranári z Banskej Bystrice leteli dnes podvečer do obce Repište v okrese Žiar nad Hronom. Pri práci na studni, ktorá nebola naplnená vodou, zasiahla 50-ročného muža kovová tyč do hlavy a spadol priamo do nej.

Muža po nešťastnom páde do studne ratovali hasiči a záchranári na vrtuľníku. Foto: ATE

Po prílete leteckých záchranárov bol muž už vyslobodený privolanými hasičmi. „Pacient bol krátkodobo v bezvedomí. Utrpel poranenie hlavy, chrbtice a dolnej končatiny v oblasti členka. Po ošetrení a nabalení do vákuového matraca bol preložený na palubu vrtuľníka, ktorý pristál neďaleko miesta udalosti," informovala hovorkyňa leteckej záchrannej služby AIR – Transport Europe Zuzana Hopjaková. V stabilizovanom stave bol následne leteckými záchranármi prevezený a odovzdaný do rúk lekárom urgentného príjmu Fakultnej nemocnice F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici.

