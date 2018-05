Mŕtvemu turistovi Jozefovi medveď dohrýzol celú tvár: Čo robiť, ak túto šelmu stretnete na výlete v lese?

Nevinný výlet sa razom môže zmeniť na tragédiu! Dôkazom je strašná smrť turistu Jozefa († 41). Keď ho záchranári v Strážovských vrchoch po šiestich dňoch našli, bol mŕtvy a celú tvár mal dohryzenú. Je otázne, či skonal po útoku medveďa, alebo ho šelma napadla až potom, čo zomrel. Keďže v našich lesoch je medveďov veľa, treba byť na výlete opatrní.

Jozef Dado († 41) z Veľkej Hradnej pri Bánovciach nad Bebravou, nadšený a skúsený turista, sa vybral na túru do Fačkovského sedla ešte minulú sobotu. Keď sa domov nevrátil, začali ho hľadať záchranári aj dobrovoľníci. Záchranu komplikovalo to, že sa Jozef vybral do miest, kde nie je mobilný signál. Viacerí hneď upozorňovali, že ak sa mu niečo stalo, nemohol si privolať pomoc. To sa zrejme naozaj odohralo. Záchranári našli Jozefovo bezvládne telo vo štvrtok popoludní v lokalite Sedlo v katastri obce Tužiná v Prievidzskom okrese.

Je to obrovská rana najmä pre mužovu tehotnú manželku Danielu. Tá do poslednej chvíle verila, že sa jej milovaný Jožko vráti domov. Žiaľ, zostala sama a nenarodené dieťatko bude poznať ocka iba z fotografií. Keď Jozefa našli, pohľad naňho šokoval aj chlapov zvyknutých na dramatické situácie. „Mal takú dohryzenú tvár, že ho nebolo ani poznať. Ešte že mal pri sebe doklady a oblečenie sa zhodovalo s tým, ktoré mal mať na sebe nezvestný,“ povedal nám horský záchranár.

Pri takomto pohľade väčšina zabudne na dobré rady a vezme nohy na plecia. Lenže práve to je chyba. Foto: shutterstock

Podľa predbežných výsledkov súdnej pitvy neboli u Jozefa zistené poranenia, ktoré by svedčili o útoku osoby alebo zvieraťa. „S najväčšou pravdepodobnosťou príčinou skonu turistu bola mozgová smrť v dôsledku tupého úrazu hlavy, ktorý utrpel pádom z výšky,“uviedla trenčianska policajná hovorkyňa Elena Antalová. Či medveď Jozefa prekvapil a on sa pri úteku potkol a nešťastne spadol, zatiaľ zrejmé nie je. „Ak ho napadla zver, tak sa pravdepodobne spúšťal strmým žľabom, kde sa pošmykol a spadol,“povedal horský záchranár.

Potvrdil, že tam, kde Jozefa našli, je medveďov neúrekom. „Tvár muža bola zdevastovaná, také zranenia by si pri páde nespôsobil,“dodal. Jozefova tragická smrť opäť vyvolala diskusiu o medveďoch ako nebezpečných šelmách, ktoré môžu zaútočiť na ľudí. Mnohí si dodnes pamätajú, ako lesného robotníka Jána Gejdoša z Liptovských Sliačov v roku 2006 napadol medveď, keď sa s kolegami vracal do doliny. Dravec, ktorý mal asi 15 rokov a vážil 300 kilogramov, Jánovi vytrhol pol tváre.

Horskí záchranári našli bezvládne telo Jozefa v Strážovských vrchoch. Foto: hzs

Muž mal zdevastované ucho i oko, poškodené svaly na tvári i nervy. Stretnúť medveďa hnedého nie je u nás žiadnou zvláštnosťou. Žije v lesoch severného a stredného Slovenska, najmä vo Vysokých a Nízkych Tatrách, v Malej a vo Veľkej Fatre, v Slovenskom rudohorí aj v Strážovských vrchoch, kde našli Jozefa. Názory na početnosť medvedej populácie sa rôznia. Ochranári hovoria, že vytláčame medvede z ich prirodzeného prostredia a tie sa iba bránia.

Poľovníci tvrdia, že šelmy sú premnožené, je ich veľa, takže staršie a silnejšie vytláčajú mladšie a slabšie z teritórií, často veľmi blízko k ľuďom. Lesníci odhadli, že k marcu 2016 žilo u nás 2 235 medveďov. Ministerstvo pôdohospodárstva hovorilo o 1 225 kusoch. Je však za regulovaný odstrel. „Medveď si vyžaduje reguláciu početnosti, z dôvodu zvyšujúcich sa škôd, ktoré spôsobuje najmä v živočíšnej výrobe, ale aj pre vysoký počet zvierat na malom území a strate plachosti,“uviedol agrorezort.

Medveďa vnímame ako ťažkopádne zviera. Opak je pravdou. „Medveď vás dobehne ako nič. Ani ten najlepší atlét proti nemu nemá šancu. Ak medveď zaútočí, treba si hneď ľahnúť, nehýbať sa, aby pochopil, že preňho nie ste hrozbou,“dodáva ochranár. Pri útoku si chráňte krk a tvár, na ne šelmy najviac útočia. Na výlet do lesa si zoberte špeciálny sprej. Jeho hlavnou zložkou je olej z červenej papriky, ktorý zviera na istý čas odstaví a vám to môže zachrániť život. Sprej stojí 44 eur (malý) alebo 52 eur (veľký).

Ak sa chystáte cez víkend do prírody, buďte opatrní! Čo treba urobiť ak sa náhle stretnete v horách s medveďom Je veľmi ťažké radiť, ako sa stopercentne ochrániť pred našou najväčšou lesnou šelmou. „Najdôležitejšie je zostať pokojný, neprepadať panike. Medvede hnedé sú plaché, človeku sa veľmi rady vyhnú,“vraví ochranár a zoológ Juraj Žiak z Národného parku Veľká Fatra. Preto sa snažte, aby ste medveďa nevyprovokovali. V lese rozprávajte hlasno, aby ste zviera na seba upozornili. Rozhodne sa nepribližujte k medvedici s mladými! Poľovníci tvrdia: Lesné šelmy sú premnožené : Povolený odstrel na Slovensku už zďaleka nestačí Imrich Šuba, riaditeľ kancelárie Slovenskej poľovníckej komory, vysvetľuje, ako je to s medveďmi a ich odstrelom. „Je potrebné sa tým zaoberať. Na základe požiadavky ZMOS-u sme zorganizovali diskusiu zainteresovaných strán. So závermi sme oboznámili aj ministerstvo životného prostredia, čakáme na stretnutie s ministrom, ale zatiaľ sa nič nedeje. Robíme všetko pre to, aby sa miestni, turisti, hubári či lesníci a robotníci v horách cítili bezpečne,“ vysvetľuje Šuba. „Čo sa týka odstrelu, povolené je len usmrtenie problémových jedincov, čo je 16 až 20 kusov ročne. Pokiaľ medveď neublíži, rozhodnutie o jeho usmrtení nevydajú,“dodal. „Ročne by sa malo odloviť 100 až 110 kusov medveďov. Toto sa však dlhodobo ignoruje,“ tvrdí Šuba. Lesoochranári majú iný názor: Skôr ako medvede sú nebezpeční opití šoféri Juraj Lukáč, náčelník Lesoochranárskeho zoskupenia VLK, má iný názor. „Prečo sa má počet medveďov regulovať? Premnožené nie sú,“tvrdí. „Je to celoročne chránená šelma, ktorá neškodí prírode ani človeku,“dodal. „Žijem na pomedzí okresov Humenné a Snina, kde je viac medveďov ako na Liptove. Neohrozujú ma, skôr to robia opití šoféri a poľovníci,“konštatuje. „Medveď nemá záujem napadnúť človeka, ani ho zabíjať, pre neho nie je potrava,“upozorňuje.

Útoky medveďa na človeka

18. 8. 2006 Liptovské Sliače

Medveď zdanlivo bez príčiny napadol robotníka Jána Gejdoša, ktorý sa vracal domov z práce v lese. Dotrhal mu tvár a spôsobil vážne zranenia. Dvakrát sa k nemu vrátil.

27. 4. 2010Belianske Tatry

Drevorubač Ján Rybovič (39) v lese pri práci takmer prišiel o život. Medveď ho napadol, driapal a hrýzol. Až jeho kolegovia ho zahnali vrčiacou motorovou pílou.

27. 4. 2010 Poľsko

Medveď, ktorý v Belianskych Tatrách napadol drevorubača Ryboviča, zaútočil po hodine znova. Dostal sa až do Poľska, kde napadol farmára a ďalšieho muža.

5. 5. 2013 Ždiar

Medveď zaútočil na dvoch poľovníkov. Jedného z nich dohrýzol na celom tele. Jeho kolega nestratil duchaprítomnosť a dvakrát vystrelil. Tým odvrátil smrteľný útok.

3. 6. 2013 Moštenica

Igor sa v lese nechtiac dostal medzi medvedicu a jej mláďa, takže ho rozzúrená šelma napadla. Niekoľkokrát ho uhryzla do nohy, poranila mu aj ruku a tvár.

28. 9. 2013 Šútovo

Lenka (11) bola s otcom Miroslavom na hubách v okolí Šútova v okrese Martin, keď dievča napadol medveď. Otec ho odohnal palicou. Obaja vyviazli s tržno-hryznými ranami po celom tele.

2. 3. 2014 Banský Studenec

Medvedica napadla muža (31), ktorý bol v lese na prechádzke. Zaútočila naozaj divoko. Pohrýzla muža na ruke, prehodila si ho cez plece a uhryzla do chrbta.

20. 1. 2015 Brezno