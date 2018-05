Mladý študent (†17) zo zúfalstva spáchal samovraždu: Na život si siahol kvôli tejto banálnej veci

Rozišla sa s ním a on to psychicky nezvládol. Len 17- ročný Peter z oravskej obce Sihelné si siahol na život. Zúfalá rodina sa zo smrti svojho syna nedokáže zmieriť.

Smrť kvôli mladému dievčaťu, ktorú miloval, si vybral Peter zúfalým činom. V stredu podvečer ho v dome našli obeseného. "Je to hrozné, celá dedina je v slzách. Bol to veľmi dobrý a milý chlapec. Neublížil nikomu, ba práve z jeho duše vyžarovala láska a porozumenie," povedala pre Plus JEDEN DEŇ Peťova kamarátka zo Sihelného.

Za smrťou mladého študenta strojárne bolo mladé dievča. "Rozišla sa s ním a on to nedokázal zniesť. V stredu za ňou prišiel a vrátil jej veci, ktoré mu dala. Okrem toho v taške jej priniesol čokolády. Prišiel domov, zrušil si facebook a ukončil svoj život strašným spôsobom," s plačom hovorí kamarátka.

Peťo bude chýbať nielen svojej rodine, ale aj kamarátom. Foto: archív

Ako sme sa dozvedeli, mladé dievča z vedľajšej dediny Rabča, ktoré sa rozišlo s Peťom, robila podobné veci aj ostatným chlapcom. "Zoznámila sa s chalanom, chvíľu s ním chodila a potom ho odkopla a takto to robila s každým," vraví.

Rodičia, ktorí sú hlboko veriaci sa teraz musia pripraviť na tej najhorší deň. Vo štvrtok popoludní mu dajú na miestnom cintoríne posledné zbohom. "Peťova mama sa z toho nedokáže zmieriť, dnes bola u nich záchranka. Je to pre obec a najmä rodinu veľká bolesť," dodala kamarátka.

Človek, ktorý plánuje spáchať samovraždu, sa ocitá v situácii, ktorá je pre neho neriešiteľná, v stave hlbokej beznádeje. Jediné východisko vidí vo vlastnej smrti. Treba si preto položiť otázku, že varovné príznaky by si mali všímať najbližší.

Človek, ktorý povie, že sa zabije, to môže myslieť vážne a treba ho brať s plnou vážnosťou. Človek, ktorý je pevne rozhodnutý spáchať samovraždu, často pôsobí veľmi pokojne. Príbuzní môžu mať dokonca falošný pocit, že sa má konečne lepšie. A zrejme takto pôsobil aj Peťo, preto si blízke okolie na ňom nič nevšimlo.