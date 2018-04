Martin († 21) zomrel pred očami kamarátov: Spolu mali namierené za zábavou, vodič však doplatil na riskantný manéver!

Ďalšia zbytočná smrť! Mladý vodič Martin († 21) pochoval svoj život za tragických okolností. Pri čelnej zrážke dvoch áut zahynul v prítomnosti svojich kamarátov, ktorí s ním sedeli v modrom volkswagene. Hrozivú tragédiu videli na vlastné oči, umierajúcemu kamarátovi však už nedokázali pomôcť. Krátko predtým sa pritom spoločne tešili, ako sa zabavia.

Martin († 21) zomrel po čelnom náraze do oprotiidúceho renaultu, ktorý riadil 30-ročný muž z okresu Trnava. Tragická nehoda sa stala v sobotu podvečer v obci Lutiše.

Partia mladíkov sa v sobotu večer vybrala do Žiliny. Auto šoféroval Martin († 21), s ním išli aj jeho traja kamaráti a jedno dievča. Spolu si chceli pozrieť večer bojových športov, ktorý sa mal odohrať na zimnom štadióne v krajskom meste. „Mali zakúpené lístky, napokon tie sa aj našli v aute po havárii,“ povedal nám náš zdroj.

Nevedno, či sa skupinka mladých do Žiliny ponáhľala, vodič sa však rozhodol pre osudný manéver. Podľa svedkov, obiehal v málo priehľadnom úseku a už sa nestihol zaradiť. Jeho auto vletelo do oprotiidúceho renaultu, obe vozidlá ostali bez šance. „Zrejme nemali ani pásy, lekár konštatoval smrť. Martinovi spolujazdci vo veku 18, dvaja 19 a 21 rokov utrpeli ľahké, vodič renaultu ťažké zranenia,“informovali nás policajti.

Nebohý mladík bol podľa ľudí z Lutiše veľmi slušný chlapec. Nevideli ho, aby niekedy vyvádzal za volantom. „Až mi je to divné, nikdy sa nepreháňal, ako niektorí mladí majú vo zvyku,“ povedali nám v dedinke.

Z Martinovej smrti je jeho okolie poriadne zdrvené. Stále iba mladý muž mal celý život pred sebou. Nik z jeho partie, ani blízkych, ktorých sme oslovili ale nechcel o nehode hovoriť. „Je to hrozné. Teraz bude na tom zle najmä Martinova rodina, jeho mamka robí v našej dedine riaditeľku školy, sú to skvelí ľudia. Budú potrebovať veľa síl,“hovorila so slzami v očiach pani z dediny.

Škoda na čelne zrazených autách bola vyčíslená na päťtisíc eur. „V súvislosti s tragickou nehodou bolo začaté trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia,“poznamenal Radko Moravčík, hovorca krajskej polície v Žiline.