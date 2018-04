Manžel ju mlátil, potom však všetkých šokovala: TOTO chcela od sudcu!

Manžel ju dhodobo týral, ale na súde všetkých prekvapila.

Šesť rokov bude musieť vo väzení uvažovať 61-ročný Ján Tajboš zo Šumiaca v okrese Brezno, prečo dlhodobo bil a týral svoju 54-ročnú manželku Annu. Rozhodol o tom odvolací senát Krajského súdu v Banskej Bystrici, ktorý potvrdil prvostupňový verdikt nad násilným dôchodcom.

Podľa rozsudku Tajboš manželku opakovane bezdôvodne fyzicky napádal, vulgárne jej nadával, ponižoval ju, hrozil zabitím a vyhadzoval ju z domu. Celé to trvalo od septembra 1999 do apríla 2017. Najprv to bolo dva razy mesačne po jeho výplate pod vplyvom alkoholu. Bil ju päsťami po celom tele a keď padla, tak ju ešte kopal. Dokonca jej zobral lopatu, keď v zime odhadzovala sneh a udrel ju ňou po tvári. Keď mu do spálne doniesla obed, hodil tanier o zem. Mala podozrenie, že pri jednom útoku jej dolámal rebrá, ale na ošetrenie ani na políciu nešla. Ani vtedy, keď ju násilný muž obaril vodou a doteraz má na tele jazvy. Stupňovalo sa to po roku 2008, keď Tajboš sa stal invalidným dôchodcom. Vyvrcholilo to fyzickým útokom v apríli minulého roka, keď sa manželka skryla pred násilníkom u jeho matky. O týranú ženu sa potom postarali dcéry, ktoré privolala ich stará mať. Zranenú museli hospitalizovať a otca odviedla polícia.

Okresný súd v Brezne odsúdil Tajboša na šesť rokov nepodmienečne a nariadil mu protialkoholickú liečbu ústavnou formou, pretože znalci konštatovali jeho závislosť od alkoholu. Na prvostupňovom súde Tajboš poprel tvrdenia obžaloby, že manželku udrel lopatou alebo ju bil. Tvrdil, že mal vypité a skutky sa možno stali, ale na nič sa nepamätá. Priznal iba, že často sa hádali a bol voči nej vulgárny. Spolužitie sa zhoršilo, keď obe dcéry odišli z domu a oni zostali sami.

Voči verdiktu sa odvolal prokurátor a požadoval deväť rokov, lebo Tajboš útočil lopatou, čo sa považuje za zbraň. Odvolal sa obžalovaný a chcel vec vrátiť na doplnenie dokazovania. Odvolanie podala i jeho bitá manželka. Tá na odvolacom konaní prekvapila vyhlásením, že chce, aby sa muž vrátil domov, lebo jej chýba a „vy neviete, čo je samota“. Dodala, že na 36. výročie ich sobáša bola sama.

Odvolací senát rozsudok Okresného súdu v Brezne potvrdil a návrhy prokurátora, obžalovaného i jeho manželky zamietol. Predseda senátu zároveň nariadil výkon trestu. Ján Tajboš si ho odpyká v ústave s minimálnym stupňom stráženia, lebo nebol doteraz trestaný.

Rozhodnutie krajského súdu je právoplatné.