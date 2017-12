Majiteľ psov, ktoré zabili ornitológa Petra (†34), stále nepozná svoj trest! Na súd neprišiel, pozrite sa prečo

​Pojednávanie s obžalovaným Romanom Š. sa začalo dnes ráno na Okresnom súde Bratislava IV. Hrozí mu trest za prečin usmrtenia z nedbanlivosti. Jeho psy zabili 14. januára tohto roka ornitológa Petra M. (†34) zo Stupavy. Stalo sa tak v bratislavskej časti Devínske jazero.

Koncom októbra sa nerozhodovalo o treste, iba o majetkovom a nemajetkovom odškodnení. Aby mohol Roman poznať svoj trest, musí dnes na súde vypovedať vdova po Petrovi Mária.

Manželka nebohého Petra (†34) Mária dnes na súd prišla. Foto: Karol Farkaš

Tá prišla spolu so zástupcom rodiny. Rozhodnutie však opäť nepadlo. Obe strany sa totiž na poslednú chvíľu dohodli, že Roman zaplatí vdove Márii nemajtkové odškodnenie vo výške 80-tisíc eur.

"Banka prisľúbila písomne môjmu klientovi požadovanú sumu," povedal na súde Romanov obhajca Martin Ribár. Keďže však prostriedky stále nie sú na požadovanom účte, sudkyňa musela pojednávanie odročiť.

"Chcel by som ospravedlniť svojho klienta za jeho neprítomnosť. To, že tu nie je, však neznamená, že nechcel prísť. Bolo nám však naznačené, že pani poškodená si to neželá," uviedol na pojednávaní Ribár.

Foto: archív

"Môjmu klientovi je úprimne ľúto čo sa stalo a chce pomôcť najviac, ako sa dá," dodal. "Preto by som sa chcel spýtať pani poškodenej, či v budúcnosti bude možné, aby sa jej môj klient osobne ospravedlnil," povedal obhajca.

"Ďakujem," povedala pani Mária neurčito. Pojednávanie sudkyňa hneď po určení termínu odročila na 15. januára 2018. Vtedy sa bude rozhodovať o Romanovom osude. Rozhodnutie totiž závisí od toho, či Roman peniaze pošle na účet do 31. decembra. Ak nie, jeho trest bude zrejme prísnejší.

Peter (†34) bol nadšený ornitológ. Aj v osudné januárové ráno sa vybral pozorovať vtáctvo do bratislavskej časti Devínske jazero. Lenže keď sa okolo obeda nevrátil domov do Stupavy, jeho manželka, ktorá bola v tom čase v ôsmom mesiaci tehotenstva, zalarmovala políciu. Mužom zákona však už medzitým volali náhodní okoloidúci, že pri jazere našli mŕtvolu. Psy Romana Š. boli medzi prvými podozrivými, hneď po nájdení tela nebohého. Peter mal totiž na tele viditeľné zranenia v oblasti predlaktia a lýtka a množstvo menších poranení po celom tele. Psy choval majiteľ domu Roman Š. v blízkosti miesta, kde sa tragédia stala. Romana polícia zaistila hneď na druhý deň po strašnej smrti mladého muža, bol vypovedať. Šiestich psov neskôr za asistencie veterinára utratili. Manželka nebohého, Mária, sa so synčekom presťahovala do rodičovského domu v Rohožníku.