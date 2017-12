Mafiánsky kat sa sťažuje: Neuveríte, čo mu prekáža!

Muž, ktorý podľa právoplatného rozhodnutia súdov brutálnym spôsobom vykonával popravy jemu nepohodlných ľudí a neváhal streliť ranu istoty ani do malého dieťaťa, sa sťažuje. Človek nevie, či sa má smiať alebo plakať nad tým, čo on kritizuje.

Právoplatne odsúdený vrah Branislav Adamčo z východoslovenskej mafiánskej skupiny čelí obvineniu za ďalšie mafiánske popravy. Na Okresnom súde Košice I ho spolu s Jozefom Balogom súdia pre vraždu Milana Šimurdu a Štefana Kotku. Informoval o tom denník Korzár.

Adamča priviedli podľa denníka do súdnej siene piati kukláči, jeho spoluobvinený dal súhlas na konanie v jeho neprítomnosti.

Obeť uškrtili oceľovým lanom

Podľa obžaloby dal Adamčo pokyn v novembri 2000 na zviazanie Šimurdu v rodinnom dome v obci Drahňov v okrese Michalovce. Balogh a ďalšie osoby ho zviazali, následne ho naložili do kufra auta a odviezli do lesa pri obci Čičarovce. Tam ho Adamčo bodol neznámym predmetom najmenej 38-krát. Mŕtvolu potom všetci prítomní zakopali. Kotka zniesli zo sveta preto, lebo Adamčo sa bál, že ho chystá zavraždiť a podozrieval ho aj z toho, že mu neodvádza dostatočný podiel zo zisku z nelegálnych aktivít. Preto ho vo februári 2001 vylákal do rodinného domu vo Veľkých Kapušanoch a tam mu s Baloghom a ďalšou osobou lepiacou páskou zviazali ruky, nohy a prelepili ústa. Po prenesení do pivnice Adamčo obtočil obeti okolo krku oceľové lanko a s komplicmi muža uškrtili. Telo zakopali pri obci Čičarovce. Policajti kostrové pozostatky exhumovali v apríli 2015 na základe svedectva bývalého člena adamčovcov Júliusa Krátkeho. Ten po zadržaní v Nemecku a exportovaní na Slovensko začal spolupracovať s políciou a vypovedať o viacerých vraždách.

Znalec obeť identifikoval

V rámci sérií pojednávaní bol tento pondelok vypočutý znalec zo súdneho lekárstva, ktorý bol pri exhumácii nebohého Šimurdu a vykonal pitvu jeho kostrových pozostatkov. Opísal štyri rany nožom, ktoré boli kvôli kontaktu s kosťami hrudníka viditeľné aj po rokoch. Podľa jeho posudku zasiahli životne dôležité orgány a spôsobili smrť. Nebohého bezpečne identifikoval podľa DNA.

Zabijak kritizoval znalca i médiá

Adamčo označil pribratie znalca ako nezákonné a jeho posudok za neobjektívny. Podľa neho je založený na domnienkach a hypotézach, nie na faktoch. „Vadí mi, že znalec sa snaží svoje závery dávať do súladu s inými vyšetrovaním zistenými okolnosťami. Nečudo, veď od toho závisia ďalšie zákazky od NAKA a teda jeho živobytie,“ dodal Adamčo. A perlil ďalej. Nepozdáva sa mu ani údajná štvavá kampaň v médiách voči jeho osobe, osobitne v jednej komerčnej televízii. Súd pojednávanie odročil na február, obžalovaným hrozí až výnimočný 25-ročný trest alebo doživotie. Adamčo si v súčasnosti odpykáva doživotie v Leopoldove.