Mafiánsky advokát je oslobodený! Známy je z videa, na ktorom nadáva cyklistovi

Advokáta Dušana D., ktorý zastupuje ľudí z podsvetia, prokuratúra presne pred rokom obžalovala zo zločinu vydierania a prečinu nadržovania formou spolupáchateľstva s koncipientom Martinom P. Okresný súd v Trnave ho spod obžaloby oslobodil. Ešte sa však nemôže tešiť.

Tento advokát je známy nielen obhajobou členov podsvetia, ale nedávno sa zviditeľnil sám, a to na dunajskej hrádzi. Nielen, že si dovolil ísť po nej autom, ale najmä vytlačil z nej cyklistu a dokonca mu vulgárne nadával! Video sa šírilo na sociálnych sieťach ako požiar. Včera sa však rozhodovalo o jeho vine v ďaleko závažnejšej veci.

Jeho prípad súvisí s kauzou mafiánskej skupiny piťovcov. Predbežne však dopadol dobre. "Obžalovaný bol rozsudkom zo dňa 27.11.2017 oslobodený spod obžaloby v jej bode 1 pretože nebolo dokázané, že sa stal skutok, pre ktorý bol stíhaný," uviedla hovorkyňa Krajského súdu v Trnave Jana Kondákorová.

"Obžalovaní D.D. a M.P boli rozsudkom z rovnakého dňa oslobodení spod obžaloby v jej bode 2, pretože nebolo dokázané, že skutok spáchali obžalovaní," doplnila. Dušan D. bol obžalovaný z toho, že v roku 2011 ako obhajca Viktora M., po tom, ako mu ten oznámil svoj úmysel vypovedať a spolupracovať s políciou v inej trestnej veci, mu oznámil, že o tomto informoval Juraja M., známeho v podsvetí ako Piťo.

Kontroverzný advokát podsvetia Dušan D. Foto: TV Markíza

Podľa obžaloby mal Piťo cez Dušana D. odkázať, že "si má Viktor M. zavrieť hubu", ak chce, aby jeho priateľka a rodina boli v poriadku a že by mu spočítal, ak by chcel spolupracovať s políciou. Viktora M. preložili do ústavu v Žiline, kde mu Dušan D. mal odovzdať odkaz, že Piťo si zisťuje, či niečo povedal, a že má vedieť, čo to znamená, ak si Piťo niečo zisťuje.

"Tým ho Dušan D. vedome a úmyselne nútil nevypovedať pred políciou skutočnosti spôsobilé odhaliť trestnú činnosť členov skupiny piťovcov a napomáhal ju tak kryť," uviedla v obžalobe prokurátorka. Podľa druhého bodu obžaloby mal zabezpečiť Dušan D. na základe požiadavky Viktora M. odnesenie tlmiča k strelnej zbrani z pivnice jedného z domov v Bratislave.

Nájdenie tlmiča políciou by Viktorovi M. spôsobilo ďalšie trestné stíhanie. Na požiadanie advokáta vec mal zabezpečiť koncipient Martin P. cez tretiu osobu. "Prokurátorka podala proti rozsudku bezprostredne po jeho vyhlásení odvolanie," doplnila hovorkyňa Kondákorová. Vo veci tak rozhodne krajský súd.