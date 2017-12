Krvavé vyčíňanie poľovníka v Hurbanove: Dávid (+29) zomrel, keď chránil svoju lásku

Malým mestečkom na južnom Slovensku otriasla v piatok nadránom hrozná tragédia. Po hádke poľovník Ján († 61) odišiel z nočného podniku v Hurbanove a vrátil sa s dvomi zbraňami. Bez slova vystrelil na mladú čašníčku

Nikolu (21). Vlastným telom ju chcel ochrániť priateľ Dávid († 29). To opitého Jána úplne rozbesnilo. Strelil ho do nohy a druhou zbraňou do hlavy. Ján po tomto otrasnom čine namieril zbraň proti sebe a strelil si do hlavy. Tragická udalosť sa stala v hurbanovskom klube okolo pol jednej ráno. Z podniku Jána najskôr pre opitosť vyhodili. „Odtiaľ prišiel sem k nám, ale vôbec nevyzeral opitý. Dal si dva poháriky vínka,“ povedala krupierka z neďalekej herne.

Ján potom podľa nej odišiel. „Pred odchodom ešte povedal, že sa vráti. Našťastie sem neprišiel,“ striasala sa hrôzou mladá žena. Po odchode z herne sa Ján odviezol taxíkom domov do neďalekej obce Vék. Z domu, kde mal ako poľovník v legálnej držbe šesť zbraní, zobral dve. Nasadol do auta a vybral sa naspäť do Hurbanova. Po necelých dvoch kilometroch však havaroval. Vzal si zbrane a pokračoval peši. Do klubu to mal asi dva kilometre.

K tragédii došlo v jednom z barov v Hurbanove. Foto: autor

Keď vošiel do podniku, spustil paľbu. „Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie vo veci vraždy a pokusu o vraždu,“ uviedla Renáta Čuháková, nitrianska policajná hovorkyňa. V Jánovej dedine po správach o jeho besnení zostali v šoku. „Bol to veľmi dobrý človek a veľký srandista. Opitého som ho nikdy nevidel a už vôbec nie, aby si sadol za volant, keď mal vypité. Nerozumiem tomu, čo sa mohlo stať,“ krútil hlavou Jánov sused.

Podľa neho sa však Ján zmenil, keď mu po mŕtvici zomrela manželka. Nikola býva hneď za podnikom, v ktorom pracovala. Nešťastie sa stalo krátko po záverečnej. S Dávidom už len kontrolovala pokladnicu. Zrazu tam vbehol poľovník a postrelil ju. „Dcéra pobehovala po podniku a kričala. Keď vybehla von, Dávid už ležal na zemi. Keď naňho zavolala menom, ešte trošku pokýval hlavou a vydýchol naposledy. Že zomrel, dcérka ešte nevie,“ zdôveril sa Nikolin otec.

Stopy hrozivého zločinu. Foto: autor

Dodal, že dcéru trafil Ján do ľavej strany hrudníka. „Je pritom naša rodina. Potom si strčil do úst zbraň a vypálil,“ povedal. Zranená Nikola si sama sadla do sanitky. „Pacientka je stabilizovaná a mimo ohrozenia života,“ uviedla Eva Kliská, hovorkyňa Univerzitnej nemocnice v Bratislave. Do hlavného mesta ju transportovali v skorých ranných hodinách z Nových Zámkov.

Nikola s Dávidom boli spolu asi tri roky. Dávid sa dokonca nasťahoval k Nikole domov. „Bol to veľmi dobrý chlapec. Bol murárom, veľmi šikovným. Makal, aby si zarobil nejaké peniaze, pretože sa chceli s Niki odsťahovať a osamostatniť,“ uzavrel otec nešťastného dievčaťa. Plány im však zmaril poľovník Ján, ktorý pochádzal z východného Slovenska.

Ďalšie streľby v Hurbanove

9. júl 2010 – Tibora Basternáka, poslanca Nitrianskeho samosprávneho kraja, zastrelil Štefan K. pred jeho domom, keď sa vracal z vychádzky so psom. Niekto na neho strieľal aj niekoľko mesiacov pred smrťou. V Hurbanove v tom čase robil hlavného kontrolóra. Vrah dostal 25 rokov. 16. jún 2012 – mestský policajt Milan Juhász prišiel na dvor domu rómskej rodiny. Troch ľudí zastrelil, ďalších dvoch zranil. Po streľbe sa vybral k domu primátorky. Tvrdil, že jej chcel všetko vyrozprávať. Tam ho aj zadržala polícia. Dôvodom streľby údajne bolo správanie rodiny. Dostal 9 rokov väzenia.

Nikolin otec chce vedieť, prečo sa muselo stať takéto nešťastie. Foto: autor

Mohlo by vás tiež zaujímať: