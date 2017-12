Krvavé besnenie v Hurbanove: Nedokázal sa poľovník Ján (†61) vyrovnať s vlastnými problémami a preto strieľal?

Hurbanovom otriasla v piatok ráno streľba v jednom z miestnych klubov. Ostala po nej veľmi vážne poranená čašníčka Nikola (21), jej priateľ Dávid (†29) zomrel. Strelec Ján (†61) po svojom besnení napokon obrátil zbraň proti sebe a zastrelil sa. Tragédiu teraz vyšetruje polícia. Všetko však naznačuje, že ju mohli spôsobiť J8nove problémy a bolestivá trauma, ktorá bola silnejšia ako on.

Na tomto mieste, pri vchode do podniku, skonal Dávid (†29) po rane do hlavy, ktorou ho Ján (†61) doslova popravil.

Tragická udalosť sa stala v klube Zara okolo pol jednej ráno, keď sa do podniku vrátil poľovník Ján, ktorého odtiaľ predtým vyhodili, pretože bol podnapitý a správať sa neprístojne. „Odtiaľ prišiel sem k nám, ale vôbec nevyzeral opitý a už vôbec nebol agresívny. Dal si dva poháriky vínka,“ prezradila mladá žena z herne Aditor, odkiaľ sa Ján vybral na svoju vraždiacu púť. „Pred odchodom povedal, že on sa ešte vráti. Našťastie, sem neprišiel, ale namieril si to tam, odkiaľ ho predtým vyhodili, kde spáchal tú hroznú vec,“ striasala sa hrôzou mladá žena. Ján sa pred polnocou odviezol taxíkom domov do neďalekej obce Vék.

Vzal zbrane a šiel zabíjať

Z domu, kde mal ako poľovník v legálnej držbe šesť zbraní, zobral Ján dve z nich, opitý nasadol do svojho auta a vybral sa naspäť do Hurbanova. Po necelých dvoch kilometroch však skončil v poli. Ani to ho ale od jeho úmyslu neodradilo, vzal zbrane s nábojmi a vybral sa peši do Hurbanova dokončiť to, čo mal v pláne. Peši prešiel ďalšie asi dva kilometre, vošiel do podniku, odkiaľ ho predtým vyhodili, a spustil zbesilú streľbu. Ako prvú trafil krupiérku, potom jej priateľa, ktorý ju šiel brániť, a napokon obrátil zbraň proti sebe a zastrelil sa. Výsledkom jeho besnenia bola ťažko zranená mladá žena a mŕtvy jej priateľ. „Policajný vyšetrovateľ z Nitry začal trestné stíhanie vo veci obzvlášť závažného zločinu vraždy a pokusu o vraždu,“ uviedla nitrianska krajská policajná hovorkyňa Renáta Čuháková.

Vraždil pohodový človek

Čo stálo za besnením Jána zatiaľ netuší nikto, mnohí o ňom však inak ako v dobrom nehovorili. „Bol to veľmi dobrý človek a veľký srandista. Opitého som ho nikdy nevidel, a už vôbec nie aby si sadol za volant keď mal vypité. Nerozumiem tomu, čo sa mohlo stať,“ krútil hlavou nad hrozným činom Jánov sused, ktorý si myslí, že na skratové konanie môže mať vplyv smrť manželky. „Teraz bude rok čo nečakane zomrela. Mala mozgovú príhodu a Ján to niesol veľmi ťažko. Stále na ňu spomínal, dokonca v izbe na stolíku mal jej fotku. Veľmi mu chýbala,“ dodal. O svojej manželke Ján neraz hovorieval aj v herni, kde sa zastavil pred svojou smrtiacou výpravou. „Áno, spomínal ju často. Veľmi sem nechodil, no keď tu bol, tak vždy o nej vravel,“ doplnila žena z herne.

O priateľovej smrti nevie

Vážne zranená Nikola býva hneď za podnikom, v ktorom robila. Bolo už krátko po záverečnej, lebo podnik je otvorený len do polnoci, a tak aj so svojím priateľom dokončievala účtovnú uzávierku. To, čo sa stane iba pár minút pred tým ako definitívne zatvorí v ten deň podnik, nepomyslela ani v najhoršom sne. „Po tom brutálnom čine ešte dcéra pobehovala po podniku a kričala, čo sa stalo. Čo tomu predchádzalo mi ale nepovedala. Keď vybehla von, Dávid tam ležal na zemi. Na zvolanie jeho mena ešte trošku pokýval hlavou a vzápätí vydýchol naposledy. Že zomrel dcérka ešte nevie. Ona bola strelená do ľavej strany hrudníka. Dokonca sama odišla do sanitky. Ján, ktorý je mimochodom naša vzdialenejšia rodina, si po tom , čo strieľal po dvoch nevinných mladých ľuďoch, vo vnútri podniku strčil do úst zbraň a vypálil,“ opísal Nikolin otec hrôzu, na ktorú určite do smrti nezabudne. „My teraz ideme za ňou, no čo mám informácie, tak operácia nutná nebude,“ vydýchol si otec.

Plánovali spolu budúcnosť

Nikola s Dávidom spolu vážne chodili asi tri roky. Dávid sa dokonca nasťahoval k Nikolke domov. „Bol to strašne dobrý chlapec. Bol murárom, a veľmi šikovným. Makal kedy mohol aby si zarobil nejaké peniaze, pretože sa chceli s Niki odsťahovať a osamostatniť. Ešte som mu zo srandy hovorieval, aby sa nezodral od práce, nech si ho dcéra užije, a aby si občas spolu niekde vyrazili. Pár dní pred touto strašnou udalosťou mu dokonca nejakí vandali pred domom zničili jeho auto,“ porozprával Nikolin otec, ktorý dodal ešte jednu priam šokujúcu informáciu. „Počul som, že Ján niekde hovoril, že ho už nebaví žiť, a že sa aj tak asi zabije. Ale prečo to urobil takouto strašnou formou?“ Strelec Ján, ktorý pochádzal z východného Slovenska, bol podľa suseda poľovníkom asi 35 rokov.

Vraždy streľbou v Hurbanove:

9. júl 2010 – Tibora Basternáka (†54), poslanca Nitrianskeho samosprávneho kraja, zastrelil Štefan Kaluz pred jeho domom keď sa vracal z vychádzky so psom. Niekto na neho strieľal aj niekoľko mesiacov pred smrťou. V Hurbanove v tom čase robil na radnici hlavného kontrolóra. Vrah dostal 25 rokov.

16. jún 2012 – mestský policajt Milan Juhász prišiel na dvor domu rómskej rodiny Lakatošovcov v sobotu dopoludnia. Zastrelil tam otca rodiny Gábora (†44), syna Júliusa (†21) naj zaťa Mária (†19) a zranil ďalšieho syna Kristiána (25) a jeho manželku Žanetu (25). Po streľbe sa vybral k domu primátorky, ktorá však nebola doma. Po masakre tvrdil, že jej chcel všetko vyrozprávať. Tam ho aj zadržala polícia. Dôvodom streľby údajne bolo správanie sa tejto rodiny. Dostal 9 rokov väzenia.