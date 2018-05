Kontroverzná policajtka Zuzana pred súdom: Ďalšia výhovorka!

Neuveriteľných šesť rokov sa ťahá súdny spor s policajtkou Zuzanou Kotlárovou (33) a jej rodičmi -rómskou aktivistkou Jarmilou (54) a mestským policajtom Dušanom (61). Stíhaní sú za výtržníctvo. Podľa obžaloby zbili mladý pár za to, že do nich nechtiac drgli s nákupným vozíkom. No na súd znova neprišli.



Právoplatný rozsudok stále nepadol, hoci skutok sa stal ešte v roku 2011 a súdny proces sa začal o rok neskôr. Zuzana stále pôsobí v polícii. Lebo hoci je obžalovaná, jej nadriadený nedal návrh na jej prepustenie zo zboru a ani na postavenie mimo služby. Napriek tomu, že v iných prípadoch konajú nekompromisne. A tak Zuzana ako obžalovaná sama predvádza zločincov pred sudcu. No vlastnému procesu sa jej darí úspešne bočiť. Vždy totiž zohrá úlohu nejaká náhoda - raz je totiž chorá, inokedy jej mama, potom zas ona. Tak ako naposledy vo štvrtok. Ráno zaslala súdu fax, že je hospitalizovaná v sninskej nemocnici na gynekológii.

“Súd pojednávanie vzhľadom k tomu odročuje na neurčito,” vyhlásil samosudca Ivan Roháč. Ten obžalovaných pred dvomi rokmi oslobodil s tým, že skutok nie je trestným činom. No prokurátor podal odvolanie. “Súd dospel k nesprávnemu názoru a viac sa v odôvodnení venoval nezávažnosti ujmy poškodených a nezohľadnil fakt, že konanie obžalovanej Zuzany Kotlárovej vzhľadom na jej pracovné zaradenie je opovrhnutiahodné,”napísal.

Zuzana pred súd raz ako obžalovaná, inokedy ako policajná eskorta zločincov. Foto: Ingrid Timková

Poukázal aj na podnety od Sninčanov, na základe ktorých je zjavné, že takéto konanie obžalovaných nebolo prvé. “Nad ich správaním sa pohoršuje celé mesto. Zvláštne je, ako dokážu ovplyvniť políciu, lekárov, sudcu, prokurátora. Všade sa oháňajú diskrimináciou. Som presvedčený, že za tým je korupcia. Šesť rokov sa ťahá tento spor, pritom bolo dokázané, že zbili nevinné deti. Ako je možné, že je doteraz v polícii,”pýtal sa pred rokom znechutene Jozef Staviščák, ktorý si 15 rokov odkrútil vo francúzskej légii. On sám mal s touto rodinou spor.

Z posudku znaleckého ústavu psychológie a psychiatrie vyplýva, že Zuzana a Jarmila majú prejavy agresie, nízku frustračnú toleranciu a sklon k urážlivosti. U Dušana znalci poukázali na jeho sklon k hostilnému a agresívnemu reagovaniu. Jarmilu hodnotí prokurátor vzľadom na jej odpis z registra trestov ako špeciálnu recidivistku.

Podľa obžaloby ešte v apríli 2011 v Snine fyzicky napadli Veroniku (24) a Filipa (28). “Nechtiac sme do nej drgli nákupným vozíkom. Počkali si nás vonku, privolali si pomoc a obkľúčili nás. Policajtka mi vylepila facku, môjho priateľa bili päsťami do tváre,” zaspomínala Veronika. Filip mal krvné podliatiny a odreniny čela, ucha, nosa. Liečil sa 7 dní. Veronika utrpela pomliaždenie tváre a podvrthnutie zápästia s dobou liečenia do 7 dní. Znalec potvrdil, že zranenia zodpovedajú tomu, ako skutok opisujú.

Mlčí



Zuzana sa k prípadu opakovane odmietla vyjadriť. Zaujímavosťou je, že na jej žiadosť sudca vylúčil verejnosť. Na takýto postup však podľa expertky na trestné právo a rektorky Akadémie Policajného zboru Lucie Kurilovskej nebol dôvod. Verejnosť by mala byť vylúčená len v prípadoch, ak by to bolo naozaj absolútne nevyhnutné. Keď verejnosť vyrušuje alebo keby mala byť ohrozená mravnosť. Významnú úlohu, aby by verejnosť nebola vylúčená by mala zohrávať práve tá skutočnosť, že je obžalovaným z trestného činu verejný činiteľ a zvlášť policajt, ktorý by mal byť určitým vzorom a konať aj na základe zásady pomáhať a chrániť: “Aby bolo jasné, že sa koná voči všetkým, ktorí porušujú zákon.”

Aké má možnosti súd, ak je podozrenie, že sa obžalovaní vyhýbajú pojednávaniam?

Podľa expertky na trestné právo Lucie Kurilovskej má sudca má právo dať preveriť práceneschopenky, ustanoviť nezávislého lekára, ktorý by hodnotil zdravotný stav. Či skutočne je dôvod na práceneschopnosť a nemožnosť dostaviť na hlavné pojednávanie: “Aj v prípade, keď je hospitalizovaná v nemocnici, je možné, aby sa preverili všetky skutočnosti.”

Dĺžku trvania súdneho sporu pri takomto druhu trestného činu považuje za neprimerane dlhú: “Tam už sú prieťahy v konaní a tie záležitosti nebudia dobrý dojem aj smerom k ostatným trestným konaniam. Sudca môže ešte na základe všetkých podkladov samotného skutku, trestného konania, zvažovať dôvody väzby a rozhodnúť o tom, že obžalovaní budú väzobne stíhaní."