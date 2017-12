Kontroverzná policajtka Zuzana K. (32) opäť pred súdom: Z uniformy ju stále nevyzliekli!

Kontroverznú policajtku Zuzanu K. (32) zo Sniny už šiesty rok trestne stíhajú za výtržníctvo. Zatiaľ sa jej však nič nestalo a naďalej si oblieka uniformu. Nedávno mala prísť služobným autom k zrazenému diviakovi a dvakrát ho prejsť. Naposledy počas služby fyzicky zabránila redaktorke televízie vstúpiť do verejných priestorov súdu.

Raz privádza v uniforme zločincov pred súd, inokedy si sama sadá na lavicu obžalovaných. Urobiť tak mala aj vo štvrtok. Je obžalovaná z výtržníctva spolu so svojou mamou Jarmilou (53) - rómskou aktivistkou a otcom Dušanom (60) - mestským policajtom. No na súd znova neprišli, v auguste ochorela Zuzana, teraz jej mama. Sudca pojednávanie odročil na neurčito. Výpočet jej previnení však zďaleka nekončí.

Podľa obžaloby ešte v apríli 2011 v Snine fyzicky napadli Veroniku (24) a Filipa (28). “Nechtiac sme do nej drgli nákupným vozíkom. Počkali si nás vonku, privolali si pomoc a obkľúčili nás. Policajtka mi vylepila facku, môjho priateľa bili päsťami do tváre,” zaspomínala Veronika. Filip mal krvné podliatiny a odreniny čela, ucha, nosa. Liečil sa 7 dní. Veronika utrpela pomliaždenie tváre a podvrthnutie zápästia s dobou liečenia do 7 dní.

Po ukončení vyšetrovania prokurátor podal žalobu, keďže znalec potvrdil, že zranenia zodpovedajú tomu, ako skutok opisujú svedkovia. Podľa kontrolného posudku znaleckého ústavu psychológie a psychiatrie Zuzana a Jarmila majú prejavy agresie, nízku frustračnú toleranciu a sklon k urážlivosti. U Dušana znalci poukázali na jeho sklon k hostilnému a agresívnemu reagovaniu. Jarmilu hodnotí prokurátor vzľadom na jej odpis z registra trestov ako špeciálnu recidivistku.

Dve tváre policajtky Zuzany: Raz stojí pred súdom ako obžalovaná, potom tam sprevádza zločincov

Zdĺhavý proces

Humenský sudca Ivan Roháč obžalovaných pred dvomi rokmi oslobodil s tým, že skutok nie je trestným činom. No prokurátor podal odvolanie. “Súd dospel k nesprávnemu názoru a viac sa v odôvodnení venoval nezávažnosti ujmy poškodených a nezohľadnil fakt, že konanie obžalovanej Zuzany Kotlárovej vzhľadom na jej pracovné zaradenie je opovrhnutiahodné,” napísal.

Poukázal aj na podnety od Sninčanov, na základe ktorých je zjavné, že takéto konanie obžalovaných nebolo prvé. “Nad ich správaním sa pohoršuje celé mesto. Zvláštne je, ako dokážu ovplyvniť políciu, lekárov, sudcu, prokurátora. Všade sa oháňajú diskrimináciou. Som presvedčený, že za tým je korupcia. Šesť rokov sa ťahá tento spor, pritom bolo dokázané, že zbili nevinné deti. Ako je možné, že je doteraz v polícii,” krútil znechutene hlavou Jozef Staviščák, ktorý si 15 rokov odkrútil vo francúzskej légii.

Pokúša osud ďalej

Nedávno sa Zuzana znova postarala o rozruch. Počas služby zakázala redaktorke televízie vstup do priestorov chodby v blízkosti pojednávacej miestnosti vo verejne prístupnej budove. Po prešetrení a po vypočutí viacerých svedkov dospeli k zisteniam, že porušila viacero zákonov. “Okresnému riaditeľovi bolo nariadené prijať opatrenia a uplatniť právnu zodpovednosť,” píše sa v rozhodnutí, ktoré podpísal krajský riaditeľ Dušan Sabol.

A kým v iných prípadoch polícia pri tieni podozrenia na nezákonné konanie policajtov zo svojich radov ihneď vylúčila, Zuzana si stále oblieka zelenú uniformu. "Vtedajšie vedenie nepovažovalo za potrebné ju postaviť mimo službu ani prepustiť zo zboru. Chceli počkať na právoplatné rozhodnutie súdu, len nikto nepredpokladal, že sa to tak dlho bude ťahať. O postavení mimo služby rozhoduje okresný riaditeľ, vtedajší nevydal takýto pokyn," vysvetlil prešovský policajný hovorca Daniel Džobanik. Ako zareagujú po Zuzaninom nedávnom ďalšom prešľape jej nadriadení teraz zatiaľ nie je jasné.