Kataríne († 55) odrezal jej šialený partner hlavu: Ján (50) sa môže vrátiť domov, susedia majú strach!

Prípad otriasol celým Slovenskom! Brutálne zavraždenú Katarínu († 55) našli v kaluži krvi a s odrezanou hlavou. Na svedomí ju mal vtedy 45-ročný druh, ktorý ju zabil v ich novom dome. Šialenca poslali na psychiatriu, z ktorej sa však môže čochvíľa vrátiť. V dedinke Žakovce, kde obaja partneri žili majú ľudia strach!

Správa, že sa zabijak Ján (50) môže vrátiť domov ľudí v dedinke neďaleko Popradu pobúrila. „Máme malé deti, ani si nechcem predstaviť, čo tu bude. Samozrejme, že máme strach,“ hovorila zhrozene mladá mamička.

Obavy z návratu vraždiaceho Jána potvrdili aj ďalší ľudia. „Keď jej odrezal hlavu, vybehol zakrvavený na ulicu. Ako máme žiť s tým, že taký človek bude znovu medzi nami? Veď je to chorý systém, na to by mal byť nejaký zákon,“ hnevala sa ďalšia mladá mamička.

Od brutálneho zabitia Kataríny († 55) ubehlo presne päť rokov. Jána (50) po incidente zadržali a keďže aj seba bodol nožom, odviezli ho do nemocnice. Skončil na psychiatrii v Levoči.

Dom, v ktorom Ján (50) svojej partnerke amputoval hlavu je v súčasnosti prázdny. Vidieť však, že jeho okolie zanedbané nie je. „Občas tu chodí jeho sestra z Košíc, aby vyvetrala a pokosila záhradu,“ hovorili susedia.

Pred krviprelievaním prevádzkoval Ján (50) malé bistro. Miestni hovoria, že bol vcelku bezproblémový, občas však nervózny. „Bol vcelku dobrý chlapík, no nebolo dobré, ak sa niekto s ním chcel hádať, vedel sa znervózniť. Chápem ľudí, že majú strach, no nemyslím si, že by dokázal znovu niekomu ublížiť,“ zamyslel sa Milan (64).

Možný návrat Jána (50) domov nevylúčil ani súd. Ten v súčasnosti rozhoduje o návrhu psychiatrického zariadenia, aby sa liečba vraždiaceho muža zmenila z ústavnej na ambulantnú. „Súd vo veci vypočul účastníkov a odročil zasadnutie za účelom pribratia znalca z odboru psychiatria z dôvodu preskúmania duševného stavu osoby a zodpovedania otázok spojených s rozhodovaním,“ povedala nám Ivana Petrufová, hovorkyňa súdov v Prešovskom kraji.

Narušenú atmosféru v dedine nám potvrdila aj starostka. Podľa nej, ľudia na hrôzostrašný čin z roku 2013 nezabudli. „Padli aj návrhy o petícii, aby bola doručená na súd. Z môjho pohľadu je dôležité, aby zodpovednosť za situáciu v tomto prípade potvrdil a hlavne prebral štát,“reagovala Katarína Krullová.

Prípad budeme aj naďalej sledovať.

